06.10.2025.
АМЕРИЧКИ САЈТ АТЛЕТИК: "Јовић је кључно питање Мајамија"

06.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Фото: Tanjug (AP Photo/Nate Billings, File)

Никола Јовић започеће четврту НБА сезону Мајмаију, а тема америчких медија јесте да ли спски кошаркаш спреман за озбиљнију улогу у Хиту.

Претходних дана је са Флориде је стигла јасна порука поверења, јер је Мајами са Јовићем договорио четворогодишњи уговор вредан 62,4 милиона долара, што је знак да верују да је време за његов искорак.

На окупљању пред нову сезону, Јовић је истакао да му је главни циљ да се избори за место у стартној петорци.

Познати амерички сајт Атлетик, пред почетак НБА сезоне поставио је Јовића као кључно питање Мајамија.

"Да ли Никола Јовић може да постане константна опција? "Двадесетогодишњак је у трећој сезони имао повреду зглоба руке, али је показао бљесак пре него што је окончао годину са рекордима по поенима, минутима, асистенцијама и контактима са лоптом. Његов импресиван Евробаскет не само да би требало да помогне Мајамију да превазиђе одсуство Тајлера Хироа, већ и да унутрашњој линији са Бемом Адебајом и Келелом Вером пружи додатни елемент разноврсности", пише Атлетик и додаје:

"Са 208 центиметара висине, Јовићева комбинација шута, продора, додавања и активности у транзицији чини га једним од најважнијих делова Мајамија. Од 4. јануара до 7. фебруара шутирао је 40,3 одсто за три поена, а 48,8 одсто када су у питању тројке из ћошка", наводи Атлетик.

Никола Јовић НБА лига
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
