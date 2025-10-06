КОШАРКАШИ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ ПОРАЖЕНИ У АБА ЛИГИ Задар направио изненађење
06.10.2025. 21:43 21:54
Коментари (0)
Кошаркаши Црвене звезде поражени су од Задра 85:79 на отварању АБА лиге и то на свом паркету у Хали Александар Николић.
Задрани су од готово првог минута преузели контролу, док је у игри црвено-белих било потпуно јасно да ништа не функционише у нападу.
Позициона игра није била јача страна екипе Јаниса Сферопулоса, што се понавља из утакмице у утакмицу и евидентно је колико проблеми постоје на Малом Калемегдану.
Кокетирали су гости константно са двоцифреним вођством, да би Бо Бич и Владимир Михаиловић тројкама у завршници преломили дуел у корист Задра.
Најзаслужнији за тријумф тима из Далмације били су Михаиловић са 21 и Бич са 17 поена. Код ривала се истакао Ебуке Изунду и Семи Оџелеј са по 15 поена.
В. М. П.