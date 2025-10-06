broken clouds
(ВИДЕО) „Имам право да се играм, да се смејем, маштам, стварам“ ПОЧЕЛА МАНИФЕСТАЦИЈА ДЕЧИЈА НЕДЕЉА

06.10.2025. 19:30 19:34
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
нови сад
Фото: novisad.rs

Помоћник градоначелника Новог Сада Александар Петровић присуствовао је отварању манифестације „Дечија недеља“ која се ове године одвија под слоганом „Имам право да се играм, да се смејем, маштам, стварам - и у бољи свет претварам“.

Ово је недеља која је посвећена управо вама – деци. Недеља у којој славимо ваше детињство, ваше право да будете срећни, заштићени, да учите, растете и развијате своје таленте. Град Нови Сад непрестано улаже у боље услове за живот деце, и свих грађана. Изградили смо девет и реконструисали 17 вртића. Тренутно је у току градња, реконструкција или доградња осам објеката. Изградили смо две, и градимо трећу нову школу. Реконструисано је, дограђено или проширено 11 школа. Такође, из буџета града је обезбеђен потпуно бесплатан боравак у државним вртићима за сву децу и субвенције за боравак деце у приватним вртићима, за шта укупно издвајамо око 1,6 милијарди динара на годишњем нивоу. Град финансира и бесплатне уџбенике за ђаке прваке, а најбољим ђацима новосадских основних и средњих школа, који су освојили награде на републичким и међународним такмичењима, уручује плакете и новчане награде. Награђивањем најбољих ђака ми шаљемо снажну поруку да друштво цени и препознаје рад и труд. Да афирмише квалитет, посвећеност, марљивост и знање. Јер деца су будућност Новог Сада - рекао је Александар Петровић.

нови сад
Фото: novisad.rs

Богат музички програм извели су ученици Музичке школе „Исидор Бајић“, хор "Бајићеви славуји", Удружење грађана „Дружицирање", као и представници Канцеларије за инклузију Рома АПВ. У оквиру догађаја приређена је изложба дечијих радова „Кроз Нови Сад - бојама и маштом деце“ и хуманитарна берза „Волим књиге“.


 

дечија недеља најмлађи Музичка школа “Исидор Бајић”
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
