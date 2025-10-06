(ВИДЕО) „Имам право да се играм, да се смејем, маштам, стварам“ ПОЧЕЛА МАНИФЕСТАЦИЈА ДЕЧИЈА НЕДЕЉА
Помоћник градоначелника Новог Сада Александар Петровић присуствовао је отварању манифестације „Дечија недеља“ која се ове године одвија под слоганом „Имам право да се играм, да се смејем, маштам, стварам - и у бољи свет претварам“.
Ово је недеља која је посвећена управо вама – деци. Недеља у којој славимо ваше детињство, ваше право да будете срећни, заштићени, да учите, растете и развијате своје таленте. Град Нови Сад непрестано улаже у боље услове за живот деце, и свих грађана. Изградили смо девет и реконструисали 17 вртића. Тренутно је у току градња, реконструкција или доградња осам објеката. Изградили смо две, и градимо трећу нову школу. Реконструисано је, дограђено или проширено 11 школа. Такође, из буџета града је обезбеђен потпуно бесплатан боравак у државним вртићима за сву децу и субвенције за боравак деце у приватним вртићима, за шта укупно издвајамо око 1,6 милијарди динара на годишњем нивоу. Град финансира и бесплатне уџбенике за ђаке прваке, а најбољим ђацима новосадских основних и средњих школа, који су освојили награде на републичким и међународним такмичењима, уручује плакете и новчане награде. Награђивањем најбољих ђака ми шаљемо снажну поруку да друштво цени и препознаје рад и труд. Да афирмише квалитет, посвећеност, марљивост и знање. Јер деца су будућност Новог Сада - рекао је Александар Петровић.
Богат музички програм извели су ученици Музичке школе „Исидор Бајић“, хор "Бајићеви славуји", Удружење грађана „Дружицирање", као и представници Канцеларије за инклузију Рома АПВ. У оквиру догађаја приређена је изложба дечијих радова „Кроз Нови Сад - бојама и маштом деце“ и хуманитарна берза „Волим књиге“.