ЈАК ОТПОР КРКЕ ПРОТИВ КОШАРКАША ПАРТИЗАНА Црно-бели ипак надиграли Словенце
Кошаркаши Партизана савладали су Крку 84:78 на свом паркету и на најбољи начин отворили нову сезону АБА лиге. Утисак вечери је деби финског супер-тинејџера, Мике Муринена.
Одмах су црно-бели наметнули жељени ритам и врло брзо стекли двоцифрено вођство. Уследила је тада мала серија изгубљених лопти, када се Крка вратила, али екипа Дејана Јакаре није могла да поремети озбиљније састав Жељка Обрадовића, који је после уводног квартала водио 21:12.
На старту другог квартала, Мика Муринен је дигао два пута домаћу публику на ноге. Први пут када је улазио, а други пут када је ефектно изблокирао супарника, што је испраћено громогласним аплаузима. Уз расположеног Дуејна Вашингтона, Партизану није био проблем да на полувремену води 42:28.
Све је било у знаку Муринена у том периоду. Поенима је отворио трећи део игре, било је и закуцавања, а онда је Чарлик Џоунс показао мајсторско умеће и везаним поенима донео плус 18 Партизану (52:34). Морао је Јакара да реагује тајм-аутом. И испоставило се да је то било најпродуктивније што је могао да уради. Виктор Бејли постигао је две тројке заредом и покренуо серију гостију која је дуго трајала, па је на семафору писало тек минус два за словеначки састав пред одлучујућу деоницу (59:61).
Иако је Крка поравнала на отварању четврте четвртине, Партизан је серијом 12:0 вратио потпуну контролу, да би домаће чекале нове компликације, када је Јакарин тим пришао на минус четири (72:68). Међутим, више од тога није могао.
Најефикаснији код победника био је Маринковић са 15 поена, док је Крку предводио Бајли са 29.
В. М. П.