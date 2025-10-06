СФЕРОПУЛОС ПОСЛЕ КАТАСТРОФАЛНОГ ПОРАЗА: "Повреде, суспензија, Калинић..."
Кошаркаши Црвене звезде изгубили су од Задра у првом колу АБА лиге.
Кошаркаши Црвене звезде су доживели "шамар" у првом колу АБА лиге и у хали "Александар Николић" изгубили од Задра резултатом 85:79 и прилично наљутили навијаче.
На крају утакмице се са трибина могло чути много звиждука усмерених ка, пре свега играчима Црвене звезде, а онда и тренеру Јанису Сферопулосу.
Након сусрета је грчки тренер рекао:
"Имамо проблем, нисмо играли на нашем нивоу ни офанизвно ни дефанзивно, имамо проблем са повредема, то није изговор. Повреде, суспензија Калинић... Коди је играо болестан, Монеке није тренирао јер има проблем. Промашили смо доста шутева, закуцавања. Знам да навијачи нису задовољини, али битно је да останемо заједно. Психолошки, нисмо добро, под великим смо притиском", рекао је тренер Црвене Звезде.
На питање о звиждуцима са краја утакмице, рекао је:
"Очекивао сам. Знамо где смо, у Србији смо. Овде је исто као и у Грчкој. Ипак, ако волите ваше дете, ви га не тучете када има проблем него га загрлите. Ако волите своје дете", рекао је Јанис Сферопулос.
Прокоментарисао је и Јага дос Сантоса.
"Јаго је дао све од себе, схватите да је имао џет-лег. Тренирао је само двапут и срећни смо што је ту. Довели смо и Мотиејунаса, а хитра реакција је заслуга наше управе. Захвалан сам председнику и управи због тога"
Проблемима није крај.
"Имали смо неке који су уморни и били су у постави, док су неки повређени и нису могли. То уноси негативност и притисак, што се видело код ‘лаких’ кошева. Мој најважнији задатак је да дигнем психу јер имамо добар тим, али су повреде унеле хаос у све. Нисам радио како сам хтео јер немам све на окупу. Тражим стрпљење од навијача, сада је тежак тренутак, али се не предајемо", рекао је тренер Црвене звезде, Јанис Сферопулос.