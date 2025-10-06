overcast clouds
(ФОТО) "Русија креће на НАТО“ ЕВРОПСКИ КОМЕСАР ЗА ОДБРАНУ ПОРУЧИО: Немачка обавештајна служба има доказе

06.10.2025. 22:35 22:41
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
рат
Фото: pexels.com

Европски комесар за одбрану Андријус Кубилијус рекао је да немачка обавештајна служба поседује доказе да Кремљ разматра могућност напада на НАТО.

У интервјуу за пољски лист "Wyborcza" рекао је да такве информације треба схватити крајње озбиљно.

Верујем специјалним службама. А немачке обавештајне службе тврде да имају доказе да Кремљ разговара о нападу на НАТО. Ако разговарају, планирају ли га? Не знамо. Али такви сигнали морају да се схвате озбиљно. Могуће је да су заиста спремни за рат. И ми се морамо припремити и учити не само из искустава Украјинаца, него и Руса, изјавио је Андријус Кубилијус.

Нагласио је да руске снаге на фронту плаћају страшну цену, али да то не значи да је Кремљ незадовољан постигнутим.

Путин је требало да дође у Кијев три дана након почетка рата. Али током сукоба начин ратовања се променио. Не смемо да заборавимо да су Руси успели да се прилагоде тој технолошкој трансформацији. Упркос огромним губицима, Русија је и даље способна у великој мери да производи оружје, муницију и војну опрему, рекао је.

 

Његове изјаве долазе у тренутку када се у Европи све чешће расправља о потреби јачања обрамбених капацитета и смањења зависности од спољних партнера.

Комесар ЕУ за обрану упозорава да је Унија суочена с реалном претњом и да мора стратешки да инвестира у обрамбену индустрију и да се припреми за сценарио у којем би Русија могла да крене и на чланице НАТО.

Док Кубилијус и западне обавештајне службе упозоравају на могуће планове Кремља, руски председник Владимир Путин недавно је у јавним наступима такве тврдње одбацио и назвао их "бесмислицом", пише Телеграф.
 

