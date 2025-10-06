(ФОТО) "Русија креће на НАТО“ ЕВРОПСКИ КОМЕСАР ЗА ОДБРАНУ ПОРУЧИО: Немачка обавештајна служба има доказе
Европски комесар за одбрану Андријус Кубилијус рекао је да немачка обавештајна служба поседује доказе да Кремљ разматра могућност напада на НАТО.
У интервјуу за пољски лист "Wyborcza" рекао је да такве информације треба схватити крајње озбиљно.
Верујем специјалним службама. А немачке обавештајне службе тврде да имају доказе да Кремљ разговара о нападу на НАТО. Ако разговарају, планирају ли га? Не знамо. Али такви сигнали морају да се схвате озбиљно. Могуће је да су заиста спремни за рат. И ми се морамо припремити и учити не само из искустава Украјинаца, него и Руса, изјавио је Андријус Кубилијус.
Нагласио је да руске снаге на фронту плаћају страшну цену, али да то не значи да је Кремљ незадовољан постигнутим.
Путин је требало да дође у Кијев три дана након почетка рата. Али током сукоба начин ратовања се променио. Не смемо да заборавимо да су Руси успели да се прилагоде тој технолошкој трансформацији. Упркос огромним губицима, Русија је и даље способна у великој мери да производи оружје, муницију и војну опрему, рекао је.
😨 Confirmed: Russia is preparing for a potential attack on NATO — EU official
According to European Commissioner for Defense Andrius Kubilius, German intelligence has confirmed that the Kremlin is actively discussing scenarios of a military strike against NATO.
“I trust our… pic.twitter.com/ZKLDu7W342
— Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) October 6, 2025
Његове изјаве долазе у тренутку када се у Европи све чешће расправља о потреби јачања обрамбених капацитета и смањења зависности од спољних партнера.
Комесар ЕУ за обрану упозорава да је Унија суочена с реалном претњом и да мора стратешки да инвестира у обрамбену индустрију и да се припреми за сценарио у којем би Русија могла да крене и на чланице НАТО.
Док Кубилијус и западне обавештајне службе упозоравају на могуће планове Кремља, руски председник Владимир Путин недавно је у јавним наступима такве тврдње одбацио и назвао их "бесмислицом", пише Телеграф.