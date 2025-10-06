ПРИЧА ХРАБРЕ ЈЕЛЕНЕ ПОДИГЛА СРБИЈУ НА НОГЕ
Након низа породичних трагедија кренуо да јој отказује бубрег! НОВОСАЂАНКА ЗБОГ ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ ПРИМОРАНА ДА ПРОДА ПОРОДИЧНИ СТАН!
Новосађанка Јелена Добромиров (47) у једној групи на Фејсбуку огласила је оглас за продају стана који је дигао Србију на ноге за само неколико сати!
Наиме, како се наводи, продаје стан због трансплантације бубрега, а ко познаје случај зна да је Јелени потребна хитна трансплантација на шта је спремна да се одрекне свог крова над главом.
Продајемо породични стан због трансплантације бубрега. Стан се налази на Булевару Европе, близу Лимана 4. Дворишно орјентисан, први спрат, без градске буке, 28м2, одвојена спаваћа соба. Клима, тераса. Стан продајемо са намештајем. Цена: 80.000 - наводи се у огласу.
Њену објаву је прегледало више стотина људи за кратко време, а у коментарима су се понудили да јој помогне на све начине, те се један коментар издвојио: "80.000 људи по евро и ето га... Први ћу дати, организујте и објавите".
Дијагноза, операција, припреме...
Убрзо је подељен и банер и како помоћи преко порука путем фондације "Буди хуман", где је објашњена дијагноза, као и наставак лечења.
За "Блиц" је испричала да је у августу била на припремама за Белорусију које су добро прошле, али да сада чека позив из клинике за даље — али да средства за трансплантацију нема.
Новцем који смо сакупили на фондацији "Буди хуман" од септембра прошле године платили смо припреме у Белорусији на којима сам била у августу ове године. Припреме су прошле добро и сада сам на њиховој листи чекања. Само чекам позив. Међутим, новац за саму трансплантацију нисмо успели да скупимо - објашњава Јелена и додаје да је свесна да има много болесне деце и особа у тешком стању, па су супруг и она приморани да продајом стана сакупе новац.
Прва трансплантација 2005. у Москви
Како се наводи на сајту фондације, Јелени је 1997. године дијагностикована хронична слабост бубрега када је на основу биопсије бубрега закључено да се ради о лупус нефритису, али је крајем 1998. године постављена дијагноза Н18.5 Морбус реналис цхроницус, градус В.
Од 2003. до 2005. године била је на хроничном програм ХД, а 2005. године успешно је учињена кадаверична трансплантација бубрега у Москви. Редовно се контролисала од стране нефролога, али након 19 година трансплантирани бубрег је отказао због чега је у мају 2024. године хоспитализована у Клиници за нефрологију УКЦ Војводине када су започете припреме за ретрансплантацију бубрега.
Крајем маја 2024. године примљена је у Клинику за нефрологију ВМА ради обезбеђивања трајног васкуларног приступа за хронично лечење хемодијализом након чега је започела ХД преко креиране аВФ, 3x недељно по 4 сата. Због новооткривене секундарне плућне хипертензије неопходно јој је и даље кардиолошко праћење и контроле пулмолога.
Трансплантацију бубрега сам имала 2005. године у Москви, то је све добро прошло, али након 19 година, он је отказао. У 2023. години сам претрпела велике губитке, умро ми је брат, а мајка од туге за њим само три месеца после тога. Изгубили смо и мог свекра исте године. Већ почетком следеће (2024.), мени је бубрег отказао - прича Јелена за "Блиц".
Како додаје, удата је у Коцељеви, али због редовних дијализа које има у Новом Саду, сада су она и супруг раздвојени. Иначе се и сами на неки начин баве хуманитарним радом, јер су спасили 40 паса са улице, као и три коња. Све на добровољној бази, из љубави према животињама.
Стан, који се нашао на огласима и на Фејсбук групи, је стан у ком је одрасла и провела добар део свог живота, а огласила га је за продају пре два месеца, пише Србија данас.
Како помоћи:
Слањем СМС поруке: Број 1709 пошаљи СМС поруком на 3030
Уплатом на динарски рачун: 160-6000001997366-29
Уплатом на девизни рачун: 160-6000001998229-59
IBAN: RS35160600000199822959
SWIFT/BIC: DBDBRSBG