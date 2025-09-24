overcast clouds
ДОБРА ВЕСТ ЗА СВЕ КОЈИ ЧЕКАЈУ ОРГАН Трансплантација о трошку државе у Белорусији

24.09.2025. 17:46
Пише:
Дневник
Извор:
24.седам
Фото: pixabay.com

На састанку је договорено да ће грађани моћи да рачунају на помоћ

Министар здравља Златибор Лончар разговарао је данас у Минску са министром здравља Белорусије Александром Хоџајевим о могућој сарадњи две државе у области трансплантације органа.

Како је наведено у саопштењу Министарства здравља, белоруска страна остварује завидне резултате у области трансплатације органа, док у Србији и поред значајног повећања броја донора ове године и даље постоји листа чекања. 
 

На састанку је договорено да ће грађани Србије моћи да рачунају на трансплантације органа у Белорусији о трошку државе Србије и да ће у најскоријем року бити формирани стручни тимови и са једне и са друге стране који ће тесно сарађивати како би та сарадња била што боља и ефикаснија.
 

Правни и законски оквир за ту врсту сарадње, како се наводи, обезбедиће Меморандум о разумевању, који су двојица министара данас потписала у Минску.
 

Домаћини су министра Лончара упознали и са радом, капацитетима и начином функционисања престижне државне установе "Мински научно - практични центар за хирургију, трансплантологију и хематологију", где се обавља највећи број трансплантација у Белорусији и где ће грађани Србије моћи да рачунају на ту врсту интервенције.

Лончар борави у званичној радној посети Белорусији на позив свог колеге министра здравља Александра Хоџајева са којим је имао отворен и конкретан разговор, а током састанка са белоруским министром и његовим сарадницима, био је у прилици и да се упозна са детаљима здравственог система Белорусије, као и са њиховим плановима и приоритетима у наредном периоду.

Министар здравља Србије је током једнодневног боравка у главном граду Белорусије имао изузетну прилику да се сусретне и са митрополитом Минска и Заславља Венијамином, патријаршијским егзархом целе Белорусије, који снажно подржава програм даривања органа и трансплантација.
 

24.седам

