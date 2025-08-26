clear sky
КИНЕСКА МЕДИЦИНА...

НЕВЕРОВАТАН ПОДУХВАТ Човеку успешно трансплантирано свињско плућно крило ДЕВЕТ ДАНА ИСПОРУЧИВАЛО КИСЕОНИК ПАЦИЈЕНТУ

26.08.2025. 17:16 17:19
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Дневник/Љубица Петровић

Кинески хирурзи по први пут су трансплантирали свињско плућно крило код човека, показавши да генетски модификовани животињски органи могу привремено да функционишу у људском телу.

Трансплантација је извршена у Првој придруженој болници Медицинског универзитета у Гуангџоуу код 39-годишњег мушкарца који је био мождано мртав, пише магазин "Science".

Плућно крило је функционисало девет дана, испоручујући кисеоник и уклањајући угљен -диоксид, пре него што је уклоњено ради анализе.

Орган је генетски модификован како би се смањио ризик од хиперакутног одбацивања - имуног одговора који често уништава органе код трансплантација између различитих врста.

Иако су плућа касније погођена имуним нападима и отечена, стручњаци истичу да таква трансплантација може да има потенцијал у будућности.

Кина је последњих година појачала истраживања генетски модификованих свињских органа, након што су ранији експерименти са бубрезима показали да органи могу да преживе код људи неколико месеци.

Свиње које су коришћене у експерименту биле су посебно модификоване како би се избегло одбацивање и нежељене реакције.

Експерти су навели да је плућна трансплантација посебно изазовна због анатомске структуре и великог броја имуних ћелија у плућима, због чега је привремени успех тог експеримента значајан корак за област ксенотрансплантације.

Циљ истраживања јесте да се у будућности смањи време чекања на трансплантацију код пацијената којима су потребни органи попут плућа, бубрега, срца, јетре и панкреаса.

 

хирургија трансплантација плућа свиња
Вести Друштво
