ДАНИ ПОЉА У КИКИНДИ Сунцокрет подбацио, род кукуруза преполовљен; Помоћ паорима кроз 13 мера
Жетва сунцокрета, која је недавно почела, доноси веома лоше приносе. Род се креће између 500 и 1.500 килограма по хектару, што је знатно мање него лане.
Приноси кукуруза биће умањени и до 50 одсто, поручено је на Дану поља у организацији Пољопривредне стручне службе Кикинда. Обиласку поља присуствовала је Мирослава Наранчић, секретарка Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој, која је подсетила на мере Града Кикинде за унапређење производње и помоћ локалним пољопривредницима.
- Суочени са климатским променама које су нас задесиле и вишемесечном сушом, Град је започео низ мера које се спроводе од 10. јула. Ради се о субвенцијама које нудимо кроз 13 мера и нешто више од 13 милиона динара. Одзив пољопривредника у свим областима је веома велики, тако да је до сада већ поднето преко 300 захтева, за нешто више од месец дана. Субвенције се већ исплаћују, како бисмо што пре помогли нашим пољопривредницима у овако тешкој ситуацији. Мере су усклађене са потребама јер се оне раде током читаве сезоне заједно са пољопривредницима и реализоване су са преко 96 одсто. Посебно бих нагласила мере за младе, то је новина ове године, тако да ће моћи да конкуришу и млади у самом граду и у свим нашим насељеним местима- истакла је Мирослава Наранчић.
Очекује се да ће принос кукуруза бити преполовљен у односу на вишегодишњи просек.
- Високе температуре и одсуство падавина током кључних фаза развоја усева главни су кривци за овакав исход. Што се тиче сунцокрета, ниво приноса је између 500 и 1.500 килограма по хектару у првим роковима сетве. Таквих њива имамо око 30 одсто. Сада је већ ситуација мало боља и приноси се крећу око 1.800 килограма по хектару. Надам се да ће у каснијем периоду бити и до две и по тоне - додао је Зоран Симић, из Пољопривредне стручне службе Кикинда.