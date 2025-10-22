overcast clouds
12°C
22.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УЧЕСТАЛИ НАПАДИ НА БИЦИКЛИСТЕ У НОВОМ САДУ Непознати мушкарац напао двоје људи на Футошком путу "Са обе руке ме гурнуо са бицикла ничим изазван, урадио је то свесно и са намером"

22.10.2025. 07:20 07:34
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
бицикли
Фото: Дневник

Алармантно упозорење освануло је у једној од група које прате дешавања у Новом Саду, а огласила се жена која је навела да ју је непознати мушкарац свесно и с намером напао док је возила бицикл по бициклистичкој стази, али и да није једина којој се то догодило.

Како је појаснила, све се догодило јуче око 7:30 часова ујутру на Футошком путу.

"Возила сам бицикл (као и претходних 20 година) својом бициклистичком стазом у правцу центра. Човек, пешак који је ишао по пешачкој стази мени у сусрет се зајурио у мене и са обе руке ме гурнуо са бицикла ничим изазван. Урадио је то свесно и са намером", написала је на почетку објаве, а преноси Телеграф.

Иако је акцентовала да се упозорење односи пре свега на бициклисте, реално није на одмет додатан опрез и пешацима с обзиром на то да госпођа ничиме није угрозила особу која је насрнула на њу и повредила је.

Иако је акцентовала да се упозорење односи пре свега на бициклисте, реално није на одмет додатан опрез и пешацима с обзиром на то да госпођа ничиме није угрозила особу која је насрнула на њу и повредила је.

"Ја сам озбиљно пала, а он је побегао преко Футошког у правцу Трио моторса и побегао", казала је.

Ипак, ситуацију додатно чини чини проблематичном чињеница, како преноси Телеграф, да она није једина коју је непозната особа напала.

"Човек који ми је пришао у помоћ рекао ми је да је тај човек покушао да сруши и бициклисту који је ишао испред", написала је.

Људи у коментарима су јој пружили подршку и напоменули да су и сами приметили да све више људи има проблеме које манифестују агресијом према другима, а онда се догодило и нешто што додатно улива страх у кости.

Објављен снимак

Наиме, госпођа је дошла у посед видео снимка сигурносне камере на ком се јасно види тренутак напада! Заиста је све, преноси Телеграф, како је и описала - она је полако возила бициклистичком стазом, а онда је пешак, мушкарац у црној дужој јакни или капуту, великом силином гурнуо госпођу на под и није се ту зауставио. Кренуо је ка њој док је лежала, али му је даље намере спречио господин који је притрчао да помогне повређеној жени и отерао напасника.

Телеграф.рс

Нови Сад бициклисти
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај