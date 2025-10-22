УЧЕСТАЛИ НАПАДИ НА БИЦИКЛИСТЕ У НОВОМ САДУ Непознати мушкарац напао двоје људи на Футошком путу "Са обе руке ме гурнуо са бицикла ничим изазван, урадио је то свесно и са намером"
Алармантно упозорење освануло је у једној од група које прате дешавања у Новом Саду, а огласила се жена која је навела да ју је непознати мушкарац свесно и с намером напао док је возила бицикл по бициклистичкој стази, али и да није једина којој се то догодило.
Како је појаснила, све се догодило јуче око 7:30 часова ујутру на Футошком путу.
"Возила сам бицикл (као и претходних 20 година) својом бициклистичком стазом у правцу центра. Човек, пешак који је ишао по пешачкој стази мени у сусрет се зајурио у мене и са обе руке ме гурнуо са бицикла ничим изазван. Урадио је то свесно и са намером", написала је на почетку објаве, а преноси Телеграф.
Иако је акцентовала да се упозорење односи пре свега на бициклисте, реално није на одмет додатан опрез и пешацима с обзиром на то да госпођа ничиме није угрозила особу која је насрнула на њу и повредила је.
Иако је акцентовала да се упозорење односи пре свега на бициклисте, реално није на одмет додатан опрез и пешацима с обзиром на то да госпођа ничиме није угрозила особу која је насрнула на њу и повредила је.
"Ја сам озбиљно пала, а он је побегао преко Футошког у правцу Трио моторса и побегао", казала је.
Ипак, ситуацију додатно чини чини проблематичном чињеница, како преноси Телеграф, да она није једина коју је непозната особа напала.
"Човек који ми је пришао у помоћ рекао ми је да је тај човек покушао да сруши и бициклисту који је ишао испред", написала је.
Људи у коментарима су јој пружили подршку и напоменули да су и сами приметили да све више људи има проблеме које манифестују агресијом према другима, а онда се догодило и нешто што додатно улива страх у кости.
Објављен снимак
Наиме, госпођа је дошла у посед видео снимка сигурносне камере на ком се јасно види тренутак напада! Заиста је све, преноси Телеграф, како је и описала - она је полако возила бициклистичком стазом, а онда је пешак, мушкарац у црној дужој јакни или капуту, великом силином гурнуо госпођу на под и није се ту зауставио. Кренуо је ка њој док је лежала, али му је даље намере спречио господин који је притрчао да помогне повређеној жени и отерао напасника.