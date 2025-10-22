ДВЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА Одборници о ребалансу буџета, градским признањима и инвестицијама ЕВО ГДЕ ИДЕ НОВАЦ ИЗ ГРАДСКОГ БУЏЕТА
Две седнице скупштине Града биће одржане данас: свечана од 10 часова, а након тога и редовна, 12. по реду овог сазива.
Свакако најважнија тачка редовног заседања о којој ће новосадски парламентарци расправљати је ребаланс буџета, којим се важећи буџет увећава за 75,9 милиона динара, чиме ће, како је објашњено, бити обезбеђена додатна средства за све обавезе Града Новог Сада у текућој години, као и несметан градски и приградски превоз, комуналне делатности, делатности у образовању и здравству, чиме се показује да је буџет града ликвидан и солвентан. Имајући у виду измене буџета, међу више од 80 тачака дневног реда су и оне о изменама инвестиционих активности јавно комуналних предузећа, капиталних субвенција и градских управа. Одборници ће расправљати и о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта и програму уређивања гра-ђевинског земљишта, о финансирању комуналних делатности и одржавању објеката путне привреде. Међу предлозима ће се наћи и онај о измени и допуни Плана енергетске ефикасности Града за 2025. годину.
Када је о планским документима реч, на дневном реду су измене и допуне ПДР простора за пословање у Кисачу, израде ПГР-ова општеградског центра и спортско рекреативних садржаја уз Булевар деспота Стефана, спортско рекреативних површина са ауто-мото центром, који је предвиђен у Шангају, као и парк-шуме и дела спортског центра „Југовићево”.
Новосадски парламентарци одлучиваће данас и о кадровским питањима, као и о изменама програма рада Градске библиотеке, КЦ Нови Сад, Музеја Града Новог Сада, Историјског архива, Завода за заштиту споменика културе, Стеријиног позорја, Позоришта младих и Новосадског позоришта, Дечјег културног центра, Мађарског културног центра и других установа културе. На дневном реду је и предлог о успостављању сарадње између Новог Сада и Ларнаке, као и они о отуђивању некретнина у јавној својини, али и давању на коришћење, те о платама директора у предузећима чији је оснивач Нови Сад.
Октобарска награда Дриду и Андрићу
На свечаном заседању одборници ће одлучивати о предлозима за доделу овогодишњих октобарских награда проф. др Патрику Дриду и Жељку Р. Андрићу, као и новембарских повеља КУД-у „Светозар Марковић” из Новог Сада, Александри Андрић, Кристијану Кнежевићу, Дејану Шакићу и Предрагу Тодорићу, али и о предлогу да Фебруарску награду за 2024. годину добије Петра Спасојевић.
На иницијативу опозиције, на дневном реду ће се наћи и предлози о измени одлуке о месним заједницама и декларације о осуди прекомерне силе службеника Министарства унутрашњих послова.