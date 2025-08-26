ОГОЉЕНИ СВЕМИР Први пут откривена унутрашњост умируће звезде током супернове
Научници су први пут успели да завире у унутрашњост звезде која је експлодирала, пружајући ретки увид у завршне фазе живота масивних звезда.
Користећи телескопе који могу да посматрају дубоко у свемир, међународни тим астронома детаљно је анализирао супернову "2021yfj", удаљену више од две милијарде светлосних година од Земље.
Ова експлозија се издвојила јер није дошло до уобичајеног мешања слојева звезде, што је истраживачима омогућило да јасно виде њену унутрашњу структуру, преноси АП.
Док су се, као што се и очекивало, спољни слојеви водоника и хелијума већ раније одвојили, изненађење је било што су и дубљи, гушћи слојеви силицијума и сумпора били избачени у експлозији.
"Никада до сада нисмо посматрали звезду која је била оволико огољена", изјавио је Стив Шулце са Универзитета Нортвестерн, један од чланова истраживачког тима.
Студија је објављена у часопису Натуре.
Откриће потврђује дугогодишње теорије да су звезде у позним фазама живота организоване у слојеве – лакши елементи су на површини, а тежи ближе језгру.
"Захваљујући чињеници да су скоро сви слојеви ове звезде били изложени, ово откриће практично потврђује како ти слојеви изгледају", рекла је Ања Нугент из Центра за астрофизику Харвард-Смитсонијан, која није учествовала у истраживању.
Остаје непознато зашто је ова звезда била толико огољена пре експлозије – да ли су слојеви нагло избачени у завршним фазама живота, или су их можда повукле гравитационе силе близанца, ако је звезда била део бинарног система.
Истраживачи се надају да ће будућа посматрања помоћи у разјашњавању ове мистерије, иако признају да је овакав догађај изузетно редак.