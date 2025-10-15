НАПАО ТАКСИСТУ, ПА ПОТЕГАО И НОЖЕМ У Београду ухапшен мушкарац (47) осумњичен за наношење лакших телесних повреда
15.10.2025. 22:26 22:29
Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, ПС Савски венац, Интервентне јединице 92 и ПС Звездара, у сарадњи са Првим основним јавним тужилаштвом, ухапсили су М.Ђ. (1978) због постојања основа сумње да је извршио кривично дело лака телесна повреда.
Он се сумњичи да је 10. октобра, у Булевару Вудроа Вилсона, возачу једне такси службе, заједно са још два лица задао више удараца у пределу главе, а потом му је и ножем нанео повреду у пределу руке.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Првом основном јавном тужилаштву.