НАПАО ТАКСИСТУ, ПА ПОТЕГАО И НОЖЕМ У Београду ухапшен мушкарац (47) осумњичен за наношење лакших телесних повреда

15.10.2025. 22:26 22:29
Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, ПС Савски венац, Интервентне јединице 92 и ПС Звездара, у сарадњи са Првим основним јавним тужилаштвом, ухапсили су М.Ђ. (1978) због постојања основа сумње да је извршио кривично дело лака телесна повреда.

Он се сумњичи да је 10. октобра, у Булевару Вудроа Вилсона, возачу једне такси службе, заједно са још два лица задао више удараца у пределу главе, а потом му је и ножем нанео повреду у пределу руке.  

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Првом основном јавном тужилаштву.
 

таксиста напад ножем напао хапшење
Вести Хроника
