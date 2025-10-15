ШОКАНТНИ ДЕТАЉИ ИЗ ИЗРАЕЛСКОГ ЗАТВОРА Грета Тунберг тврди да су је шутирали и исписивали увреде
Шведска активисткиња Грета Тунберг изјавила је да су је израелски чувари физички злостављали, остављали увредљиве графите на њеној торби и газили њен познати шешир у облику жабе током периода притвора, преноси шведски портал Афтонбладет.
Тунберг је била притворена пет дана након што је њена флотила, намењена помоћи Појасу Газе, пресретнута од стране израелских власти. У покушају да пробије поморску блокаду на територији Газе учествовало је више од 40 бродова.
Она је била међу 437 активиста, парламентараца и адвоката који су кренули из Барселоне како би испоручили хуманитарну помоћ, а затим су сви задржани.
Тунберг је притворена у затвору Кетзиот у пустињи Негев, који се обично користи за палестинске безбедносне затворенике оптужене за терористичке активности. Након пет дана, депортована је у Грчку 6. октобра.
Шутирали је и вређали
Она је описала притвор као "ћелије које су заражене бубама" са ограниченом количином воде, где су је чувари и војни официри исмевали и правили селфије са њом. Тунберг тврди да су на њеној торби касније исцртали мушки полни орган и написали увредљиву реч - "проститутка".
"Ставили су заставу у ћошак и шутирали ме сваки пут када би застава дотакла моје лице. Добила сам 'посебан' третман", рекла је за Афтонбладет.
Додала је да су јој руке везане кабловским везицама и да је група чувара правила селфије док је седела везана.
Тунберг је навела да су храна и вода били ограничени. Такође је критиковала израелске официре јер су је приморали да скине мајицу са натписом "Фрее Палестине".
"Затим су ми зграбили шешир у облику жабе, бацили га на земљу, газили и ударали по њему, и правили неку врсту хистеричног испада", рекла је Тунберг.
Израелци одбацују било какве тврдње
У једном инциденту, према њеним тврдњама, 60 притворених смештено је у малу кавезну просторију на сунцу, што је довело до несвестица.
Чувари су потом запретили: "Гасимо вас", држећи боцу са гасом близу затвореника.
Бивши палестински притвореници изјавили су да су током боравка у израелским затворима били изложени злостављању, укључујући сексуално насиље, тешке пребијања, занемаривање медицинске неге и ускраћивање хране и воде.
Међутим, израелско Министарство спољних послова раније је одбацило све тврдње о злостављању чланова флотиле као "дрске лажи", наводећи да су "сва законска права притвореника у потпуности поштована".
(B92.net)