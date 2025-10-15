few clouds
ШОКАНТНИ ДЕТАЉИ ИЗ ИЗРАЕЛСКОГ ЗАТВОРА Грета Тунберг тврди да су је шутирали и исписивали увреде

15.10.2025. 21:54
Пише:
Дневник
Извор:
B92.net
Фото: Tanjug/Caisa Rasmussen/TT via AP

Шведска активисткиња Грета Тунберг изјавила је да су је израелски чувари физички злостављали, остављали увредљиве графите на њеној торби и газили њен познати шешир у облику жабе током периода притвора, преноси шведски портал Афтонбладет.

Тунберг је била притворена пет дана након што је њена флотила, намењена помоћи Појасу Газе, пресретнута од стране израелских власти. У покушају да пробије поморску блокаду на територији Газе учествовало је више од 40 бродова. 

Она је била међу 437 активиста, парламентараца и адвоката који су кренули из Барселоне како би испоручили хуманитарну помоћ, а затим су сви задржани.

Тунберг је притворена у затвору Кетзиот у пустињи Негев, који се обично користи за палестинске безбедносне затворенике оптужене за терористичке активности. Након пет дана, депортована је у Грчку 6. октобра. 

Шутирали је и вређали

Она је описала притвор као "ћелије које су заражене бубама" са ограниченом количином воде, где су је чувари и војни официри исмевали и правили селфије са њом. Тунберг тврди да су на њеној торби касније исцртали мушки полни орган и написали увредљиву реч - "проститутка". 

"Ставили су заставу у ћошак и шутирали ме сваки пут када би застава дотакла моје лице. Добила сам 'посебан' третман", рекла је за Афтонбладет. 

Додала је да су јој руке везане кабловским везицама и да је група чувара правила селфије док је седела везана. 

Тунберг је навела да су храна и вода били ограничени. Такође је критиковала израелске официре јер су је приморали да скине мајицу са натписом "Фрее Палестине".

"Затим су ми зграбили шешир у облику жабе, бацили га на земљу, газили и ударали по њему, и правили неку врсту хистеричног испада", рекла је Тунберг. 

v
Фото: Tanjug/AP Photo/Petros Giannakouris

Израелци одбацују било какве тврдње

У једном инциденту, према њеним тврдњама, 60 притворених смештено је у малу кавезну просторију на сунцу, што је довело до несвестица. 

Чувари су потом запретили: "Гасимо вас", држећи боцу са гасом близу затвореника. 

Бивши палестински притвореници изјавили су да су током боравка у израелским затворима били изложени злостављању, укључујући сексуално насиље, тешке пребијања, занемаривање медицинске неге и ускраћивање хране и воде. 

Међутим, израелско Министарство спољних послова раније је одбацило све тврдње о злостављању чланова флотиле као "дрске лажи", наводећи да су "сва законска права притвореника у потпуности поштована".

(B92.net)

