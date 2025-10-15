ДРАМА ПОСЛЕ НАТО САМИТА Авион министра из Трамповог кабинета хитно слетео!
Авион у коме се налазио Пит Хегсета, министар за рат у кабинету председника Доналда Трампа, принудно је слетео након завршетка самита НАТО посвећеног рату између Русије и Украјине.
Главни портпарол Пентагона, Шон Парнел, објавио је на мрежи X да је авион секретара за рат морао непланирано да слети због пукотине на ветробранском стаклу.
"Авион је слетео у складу са стандардним процедурама, а сви путници, укључујући секретара Хегсета, су безбедни", навео је Парнел.
Секретар Пит Hegseth раније данас је на састанку европских министара одбране у седишту НАТО, дао своју до сада најснажнију изјаву, упозоривши да ће Сједињене Државе позвати Русију на одговорност уколико не предузме кораке ка окончању рата у Украјини што је јасан знак све већег подржавања Кијева од стране америчке администрације.
Како је потврђено из Пентагона на повратку у САД са састанка министара одбране НАТО, авион у коме се налазио Хегсет непланирано је слетео у Велику Британију због пукотине на ветробранском стаклу. Авион је слетео у складу са стандардним процедурама.