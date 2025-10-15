few clouds
9°C
15.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1678
usd
100.8068
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДРАМА ПОСЛЕ НАТО САМИТА Авион министра из Трамповог кабинета хитно слетео!

15.10.2025. 21:10 21:21
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Авион у коме се налазио Пит Хегсета, министар за рат у кабинету председника Доналда Трампа, принудно је слетео након завршетка самита НАТО посвећеног рату између Русије и Украјине.

Главни портпарол Пентагона, Шон Парнел, објавио је на мрежи X да је авион секретара за рат морао непланирано да слети због пукотине на ветробранском стаклу.

"Авион је слетео у складу са стандардним процедурама, а сви путници, укључујући секретара Хегсета, су безбедни", навео је Парнел.

Секретар Пит Hegseth раније данас је на састанку европских министара одбране у седишту НАТО, дао своју до сада најснажнију изјаву, упозоривши да ће Сједињене Државе позвати Русију на одговорност уколико не предузме кораке ка окончању рата у Украјини што је јасан знак све већег подржавања Кијева од стране америчке администрације.

Како је потврђено из Пентагона на повратку у САД са састанка министара одбране НАТО, авион у коме се налазио Хегсет непланирано је слетео у Велику Британију због пукотине на ветробранском стаклу. Авион је слетео у складу са стандардним процедурама.

Телеграф.рс

принудно слетање трамп министар
Извор:
Телеграф.рс
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ТРАМП ЗАПРЕТИО! ПРЕМЕШТА УТАКМИЦЕ СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА Ево шта је разлог могућег мењања локације одржавања утакмица

Tramp

ТРАМП ЗАПРЕТИО! ПРЕМЕШТА УТАКМИЦЕ СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА Ево шта је разлог могућег мењања локације одржавања утакмица

15.10.2025. 13:38 14:02
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) ТРАМП ЉУТ НА „ТАЈМ“ Председник САД незадовољан насловном страном „УКЛОНИЛИ СУ МИ КОСУ! НАЈГОРА МОЈА СЛИКА ИКАДА!“
2

(ФОТО) ТРАМП ЉУТ НА „ТАЈМ“ Председник САД незадовољан насловном страном „УКЛОНИЛИ СУ МИ КОСУ! НАЈГОРА МОЈА СЛИКА ИКАДА!“

14.10.2025. 12:37 12:40
Волим
0
Коментар
2
Сачувај