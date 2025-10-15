ПОЛИЦИЈА ГОНИ БЕГУНЦА Више патролних возила за петама црвеном возилу које одбија да се заустави ФИЛМСКА ПОТЕРА ПО УЛИЦАМА ЛАЗАРЕВЦА (ВИДЕО)
У Лазаревцу је управо у току права филмска потера, у којој више полицијских возила јури црвени аутомобил који одбија да се заустави на позиве полиције.
Како преноси Инстаграм страница 192, потера траје већ више од десет минута, а према првим, још увек незваничним информацијама, возач је сам у возилу. На снимцима који круже друштвеним мрежама виде се полицијска возила с упаљеним ротацијама како великом брзином пролазе кроз улице, док грађани у неверици посматрају сцену.
– Све се чује, сирене, ротације, пролазе великом брзином. Људи су стали са стране и гледају шта се дешава – рекао је један од очевидаца.
За сада није познато због чега је потера започета ни да ли је дошло до саобраћајног инцидента током јурњаве. Полиција је на терену и ради на заустављању возила и привођењу возача.