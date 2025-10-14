(ФОТО) ТРАМП ЉУТ НА „ТАЈМ“ Председник САД незадовољан насловном страном „УКЛОНИЛИ СУ МИ КОСУ! НАЈГОРА МОЈА СЛИКА ИКАДА!“
ВАШИНГТОН: Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изразио је незадовољство због објављивања, како је навео, "најгоре његове фотографије икада" на насловној страни часописа Тајм.
Трамп је рекао да је чланак у часопису био релативно добар, али да је избор фотографије "ужасан".
"Уклонили су ми косу, а на глави се појавила нека ствар налик на лебдећу круну, али изузетно малу. Заиста чудно! Никада нисам волео да ме сликају одоздо, али ово је заиста лоша фотографија и вреди је поменути. Шта то раде и зашто?" навео је Трамп у објави на друштвеној мрежи Трутх Социал.
Насловна страна Тајма, објављена у понедељак са насловом "Његов тријумф", приказује Трампа одоздо како гледа горе, делимично осветљен јаким светлом.
The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump's peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump's second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle… pic.twitter.com/0bZDABIDGj
— TIME (@TIME) October 13, 2025
Овај број часописа истиче "кључни успех Трамповог другог мандата" и "стратешки преокрет" за Блиски исток - прву фазу мировног споразума између Израела и Хамаса, који је довео до ослобађања свих израелских талаца у Гази и око 2.000 палестинских затвореника из Израела.
"Живи израелски таоци, који су били заточени у Гази, ослобођени су у оквиру прве фазе мировног плана Доналда Трампа, а ослобођени су и палестински затвореници. Овај договор може постати кључни успех Трамповог другог мандата и стратешки преокрет за Блиски исток", наводи се у најави текста.