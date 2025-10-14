overcast clouds
(ФОТО) ТРАМП ЉУТ НА „ТАЈМ“ Председник САД незадовољан насловном страном „УКЛОНИЛИ СУ МИ КОСУ! НАЈГОРА МОЈА СЛИКА ИКАДА!“

14.10.2025. 12:37 12:40
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: Tanjug/ AP Photo/Mark Schiefelbein

ВАШИНГТОН: Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изразио је незадовољство због објављивања, како је навео, "најгоре његове фотографије икада" на насловној страни часописа Тајм.

Трамп је рекао да је чланак у часопису био релативно добар, али да је избор фотографије "ужасан".

"Уклонили су ми косу, а на глави се појавила нека ствар налик на лебдећу круну, али изузетно малу. Заиста чудно! Никада нисам волео да ме сликају одоздо, али ово је заиста лоша фотографија и вреди је поменути. Шта то раде и зашто?" навео је Трамп у објави на друштвеној мрежи Трутх Социал.

Насловна страна Тајма, објављена у понедељак са насловом "Његов тријумф", приказује Трампа одоздо како гледа горе, делимично осветљен јаким светлом.

Овај број часописа истиче "кључни успех Трамповог другог мандата" и "стратешки преокрет" за Блиски исток - прву фазу мировног споразума између Израела и Хамаса, који је довео до ослобађања свих израелских талаца у Гази и око 2.000 палестинских затвореника из Израела.

"Живи израелски таоци, који су били заточени у Гази, ослобођени су у оквиру прве фазе мировног плана Доналда Трампа, а ослобођени су и палестински затвореници. Овај договор може постати кључни успех Трамповог другог мандата и стратешки преокрет за Блиски исток", наводи се у најави текста.

