ЗЕМЉА ОСТАЈЕ БЕЗ ПЛУЋА Алармантан извештај о уништавању шума
ЛОНДОН: Глобално здравље шума пало је на "жалосне" нивое и сада представља директну претњу добробити човечанства, показао је нови извештај организације "Цлимате Фоцус".
"Док финансијске институције настављају да улажу у индустрије које уништавају шуме, напори за њихову заштиту озбиљно су поткопани", наведено је у документу, пише Гардијан.
Од 2021. године, када су светски лидери обећали да ће зауставити крчење шума, губитак се заправо "повећао".
Током протекле године нестало је више од осам милиона хектара шума - површина половине Енглеске, што је више него у време самита COP26 у Глазгову, када је постављен циљ нулте дефорестације до 2030. године.
Према најновијој "Процени декларације о шумама", свет је 63 одсто иза плана да достигне тај циљ.
"Јаз између обећања и стварности сваке године се шири, са разарајућим последицама по климу, економију и животе људи. Шуме су основна инфраструктура планете. Ако их не заштитимо, угрозићемо сопствени опстанак", рекла је главна ауторка извештаја, Ерин Матсон.
У извештају је такође наведено да индустрије одговорне за 85 одсто дефорестације - пре свега сточарство, монокултуре и сеча шума, сваке године добијају око 409 милијарди долара субвенција, што је 70 пута више од глобалног износа који се улаже у очување шума.
Истовремено, пожари у Амазону прошле године ослободили су седам пута више угљен-диоксида него у претходне две године.
Додатни проблем, наводи "Global Witness", јесте што су банке од 2015. зарадиле 26 милијарди долара, финансирајући компаније које се баве крчењем шума.
Међу њима предњаче америчке финансијске институције попут "Vanguard", "JPMorgan Chase" и "BlackRock".
"Докле год је профит од уништавања шума већи од користи од њихове заштите, свет неће испунити своје циљеве", упозорила је Александрија Рид из "Global Witness".
Нада за промену усмерена је ка самиту COP30, који ће се следећег месеца одржати у бразилском граду Белему.
Бразил планира да представи нови Фонд за тропске шуме заувек (TFFF), вредан 125 милијарди долара, који би награђивао земље за очување постојећих шума.
"Укупни бројеви су обесхрабрујући, али будућност шума не мора да буде. Ако COP30 испуни обећања, следеће године бисмо могли да говоримо о прекретници - о стварном напретку", рекла је Матсон.