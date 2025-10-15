На удару Медитеран и источна Европа! СТИЖЕ РАЗАРУЈУЋА ОЛУЈА, ПРЕТЕ И ПОПЛАВЕ Ево на који ДЕО СРБИЈЕ ће се прво обрушити ПЉУСКОВИ
Већи део Европе тренутно је под утицајем снажног антициклона са северозапада, који доноси стабилно време и спречава продор атлантских циклона.
Ипак, циклони са падавинама померају се рубним деловима континента, па су на удару Медитеран и источна Европа.
Изнад Русије формиран је простран циклон. Очекује се обилна киша и веома хладно време са температурама око 5°Ц. На северу земље веје снег.Циклон са запада Медитерана последњих дана потопио је источну обалу Шпаније, Мајорку и Ибицу. Сада се преместио изнад Сицилије и Корзике, доносећи снажне грмљавинске олује и обилне падавине.
У наредна 24 сата под ударом пљускова с грмљавином биће:
Корзика, Сардинија, Сицилија
Обале Тиренског и Јонског мора
Грчка
Балкан очекује обилне падавине
У ноћи ка петку талас кише захватиће:
Албанију,
Македонију
Црну Гору
Далмацију
Херцеговину
југ Србије
У петак се очекује киша и у остатку Србије.
Најобилније падавине очекују се на Јонском мору и југу Јадрана.
Пашће од 30 до 70 литара кише по квадратном метру, а локално и преко 100–200 литара. Јужни делови Италије, Грчке и Албаније суочиће се са опасношћу од поплава и бујица.
Посебна упозорења за Црну Гору и Јадран
На црногорском приморју локално може пасти и преко 150 литара кише по квадратном метру, уз ризик од поплава и клизишта.
На јужном Јадрану и Јонском мору дуваће олујни јужни ветар, уз вишеметарске таласе.
Падавине ће се кретати од југа ка северу, па се очекује стабилизација у суботу, док ће од недеље бити сунчано и топлије, пише Србија данас.