ПРИПРЕМИТЕ КИШОБРАНЕ, ЕВО КАДА СТИЖЕ КИША Прогноза Марка Чубрила: После сувих дана долази нова промена, па затим отопљење

15.10.2025.
Фото: ChatGTP/илустрација

Према најновијој прогнози Марка Чубрила, професора географије и метеоролога аматера, наредних дана у већем делу региона задржаће се суво и релативно свеже време, али од петка до недеље на југоистоку региона стиже киша.

До петка ће бити променљиво облачно и суво уз слаб ветар, а дневне температуре ће се кретати од +12 до +18 степени Целзијуса. У петак ће са југоистока почети да се шири утицај циклона над Јонским морем, па ће наоблачење са кишом најпре захватити Црну Гору, југ, југоисток и централне делове Србије, а током ноћи и југ Србије.

Највише падавина очекује се над Црном Гором – локално преко 35 милиметара талога, док ће на северу Србије киша бити слаба, до пет милиметара.

Од петка до понедељка биће релативно хладно, са дневним максимумима од +7 до +14 степени Целзијуса. Од уторка се очекује промена синоптичке ситуације и отопљење, али и локалне нестабилности, што значи да ће време бити променљиво, уз повремену кишу.

– После 23. октобра очекујемо релативно топло, али нестабилно време, док је пред крај месеца могуће ново захлађење – најављује Чубрило.

