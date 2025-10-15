ВОЗИО ТРЕШТЕН ПИЈАН За воланом са више од 2 промила алкохола
У протекла 24 сата, на подручју Јужнобачког округа, догодило се 16 саобраћајних незгода у којима је једно лице задобило тешке, а десет лаке телесне повреде, саопштила је Полицијска управа у Новом Саду (ПУНС).
У истом периоду, на подручју Града Новог Сада, догодило се 12 саобраћајних незгода у којима је једна особа теже, а седам је лакше повређено.
Полицијска управа у Новом Саду је, 14. октобра, на подручју Јужнобачког округа, открила и санкционисала укупно 358 прекршаја из Закона о безбедности саобраћаја на путевима.
На овом подручју, из саобраћаја је искључено 18 возача и пет возила, а vзадржана су три возача, један због вожње под дејством алкохола, други због вожње под дејством психоактивних супстанци, а трећи због насилничке вожње, јер је возио са више од 2 промила алкохола у организму. Они ће, уз прекршајне пријаве, бити приведени надлежном прекршајном судији, наводи се у саопштењу ПУНС.