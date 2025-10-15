ВУЈАДИН НИЈЕ ЈЕДИНИ, НА СПИСКУ ЗА УЦЕНУ ПОЛИТИЧАР, БИЗНИСМЕН И СПОРТИСТИ Ко је све био на мети ухапшене трансродне особе?

Вујадин Савић није једини који се нашао на листи "рекетираних". Међу њима је један политичар, али бизнисмени и још неки спортисти.

- Ова трансродна старлета је позната на друштвеним мрежама, где има доста пратилаца и где се хвалила скупоценим крпицама које је добијала од познатих личности с којима је била у комбинацији. Она је направила велику грешку што је у стану у којем је приводила своје партнере поставила камере, затим снимала односе с њима и после их уцењивала. И поред поклона које је добијала, од тих богаташа, међу којима има спортиста, политичара и угледних људи, тражила је још и аутомобиле, стан, луксузна путовања и шопинг у светским метрополама - каже саговорник Курира.

Да је А.К. волео живот на високој нози, јасно је и по друштвеним мрежама, али готово сви с којима је имао контакт су то знали.

А.К. је одређен притвор од 30 дана због постојања опасности да ће боравком на слободи уништити доказе битне за даљи поступак.

По налогу Првог основног јавног тужилаштва у Београду, током септембра је претресен стан на Врачару у којем живи А.К., а касније је по налогу Трећег основног јавног тужилаштва она и ухапшена.

- Она се већ неко време налази у притвору Централног затвора у Београду одлуком Трећег основног суда - рекао је извор поменутих медија.

