overcast clouds
15°C
15.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1674
usd
101.0674
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДОНЕО ЈЕ НОЖ И ЈУРИО ЈЕДНОГ УЧЕНИКА Узбуна у чачанској основној школи

15.10.2025. 15:22 15:25
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
школа
Фото: РИНА

ЧАЧАК: У Основној школи „Вук Караџић“ у Чачку догодио се инцидент када је један од ученика донео нож у школу. О овом инцидент одмах је обавештена управа школе и школски полицајац.

- Чули смо од деце, да је тај дечак ученик осмог разреда и да је неколико дана носио нож  шко. Како су  деца чула од другара у једном тренутку је чак и јурио неко дете, као и да су долазиле екипе полиције и Хитне помоћи. Ми не знамо ништа о томе, ни да ли је све то тачнокаже за РИНУ један од родитеља.

Да је дошло до инцидента потврдила је начелница Школске управе  Слађана Парезановић, али она истиче да није било никаквог насиља нити угрожавања безбедности ученика.

Према нашим сазнањима, ученик је донео нож, али није било никаквих инцидената. Школа је реаговала у складу са процедурама, обавештен је школски полицајац и тренутно се спроводе све мере и поцедуре које су предвиђене у оваквим ситуацијама -  изјавила је Парезановићева.

Начелница је потврдила да је реч о ученику ове школе, али није износила додатне детаље о његовом идентитету нити разреду који похађа.

У те детаље нисмо улазили, знамо да је ученик њихове школе у питању. За све додатне информације о конкретним процедурама надлежна је сама школа додала је Парезановићева.

школа чачак инцидент
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај