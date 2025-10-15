ДОНЕО ЈЕ НОЖ И ЈУРИО ЈЕДНОГ УЧЕНИКА Узбуна у чачанској основној школи
ЧАЧАК: У Основној школи „Вук Караџић“ у Чачку догодио се инцидент када је један од ученика донео нож у школу. О овом инцидент одмах је обавештена управа школе и школски полицајац.
- Чули смо од деце, да је тај дечак ученик осмог разреда и да је неколико дана носио нож шко. Како су деца чула од другара у једном тренутку је чак и јурио неко дете, као и да су долазиле екипе полиције и Хитне помоћи. Ми не знамо ништа о томе, ни да ли је све то тачно - каже за РИНУ један од родитеља.
Да је дошло до инцидента потврдила је начелница Школске управе Слађана Парезановић, али она истиче да није било никаквог насиља нити угрожавања безбедности ученика.
- Према нашим сазнањима, ученик је донео нож, али није било никаквих инцидената. Школа је реаговала у складу са процедурама, обавештен је школски полицајац и тренутно се спроводе све мере и поцедуре које су предвиђене у оваквим ситуацијама - изјавила је Парезановићева.
Начелница је потврдила да је реч о ученику ове школе, али није износила додатне детаље о његовом идентитету нити разреду који похађа.
- У те детаље нисмо улазили, знамо да је ученик њихове школе у питању. За све додатне информације о конкретним процедурама надлежна је сама школа - додала је Парезановићева.