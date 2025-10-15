НАСТАВЉА СЕ АГОНИЈА У СЕЛИМА ОКО ИВАЊИЦЕ НАКОН СНЕЖНИХ ПАДАВИНА Више од 1.000 људи и даље без струје, неки је неће имати ни за викенд
ИВАЊИЦА: Након вишедневних напора на отклањању последица елементарних непогода, ситуација на подручју општине Ивањица коначно се стабилизује. Како је изјавио председник општине Александар Митровић, број домаћинстава без електричне енергије значајно је смањен и тренутно је испод хиљаду.
- Ситуација је много повољнија, број домаћинстава без струје свели смо на мање од хиљаду. Очекујемо да до краја ове седмице, закључно са понедељком, обезбедимо напајање струјом до сваке куће - рекао је Митровић за РИНУ.
Он се захвалио грађанима на стрпљењу, подсећајући да су поједина домаћинства и више од десет дана била без електричне енергије.
- Верујте да је било веома тешко и екипама из ЕПС-а и радницима, као и мештанима, који су помагали у рашчишћавању и прокресавању водова како би се санирали далеководи ниског и високог напона - истакао је председник општине.
Према његовим речима, највећи проблеми и даље постоје у удаљеним месним заједницама, попут Ерчега, Ковиља… где су поједина домаћинства остала без једне фазе или без струје уопште.
- Све месне заједнице добиле су високи напон, као и већи део ниског напона. Преостала домаћинства су она где је потребно додатно интервенисати на мрежи, али очекујемо да и ти проблеми буду решени најкасније до понедељка - закључио је Митровић.