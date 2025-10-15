МИРКА ВАСИЉЕВИЋ СЕ НИЈЕ ПОЈАВИЛА У ТУЖИЛАШТВУ Ево због чега је глумица изостала са саслушања поводом афере рекетирања Вујадина Савића
Пре неколико дана, Вујадин је дао изјаву тужилаштву, а данас је његова невенчана супруга Мирка Васиљевић имала заказан свој термин.
Вујадин Савић пријавио је трансродну особу А.К. (21) која је ухапшена због сумње да га је уцењивала приватним снимцима и фотографијама. Међутим, осим Вујадина, на мети ове ухапшене особе нашли су се још неки угледни и моћни људи.
Пре неколико дана, Вујадин је дао изјаву тужилаштву, а данас је његова невенчана супруга Мирка Васиљевић требало да да свој исказ у Трећем основном јавном тужилаштву поводом рекетирања о којем се данима пише.
Глумица се ипак није појавила због нарушеног здравственог стања, те уместо ње у Тужилаштво дошао њен адвокат.
Вујадин Савић саслушан је у процесу који се води против А. К. (21), трансродне особе која је уцењивала бившег фудбалера Црвене звезде приватним снимцима и фотографијама.
- Саслушање је одржано 8. октобра у 13.30, Вујадин је дошао у присуству адвоката и задржао се око два сата у Трећем основном тужилаштву. Том приликом он је изнео своју страну приче - наводи извор Курира.
А. К. је одређен притвор од 30 дана због постојања опасности да ће боравком на слободи може да утиче на манипулацију са доказима. Наводно, сума за коју је уцењивала Савића износи око 50.000 евра.
У склопу акције дошло је и до претреса стана А. К. који се налази на Врачару како би се прикупили сви неопходни докази.