ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНСКОГ ОДБОРА ЗА ПРАВОСУЂЕ:
"ДОЛОВАЦ ДА ПРЕСТАНЕ ДА ВРШИ ПРИТИСАК НА СУДИЈЕ У НОВОМ САДУ" Угљеша Мрдић о оптужници за пад надстрешнице
Председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Скупштине Србије и народни посланик СНС др Угљеша Мрдић позивао је врховног тужиоца Загорку Доловац да престане да врши притисак на судије више судова у Новом Саду.
- Доловац је свесна да је допуњена оптужница за пад надстрешнице у Новом Саду правно неодржива онако како је написана а посебно, јер сваки дан јавност сазнаје за нове доказе који су новосадски тужиоци Лепотић и Јосимовић сакрили у истрази поступајућу мимо закона и опструишући правду. Ова два тужиоца, под директним противзаконитим утицајем Загорке Доловац, написали су оптужницу која није резултат доказа и која неће довести до правде већ је жеља врха тужилаштва да заштити себе од јавности и да сакрије своју неспособност и нерад - навео је Мрдић и додао:
Врховни тужилац Доловац је свесна да је новосадска оптужница пресуда за незаконит рад како њен, тако и Лепотића и Јосимовића. Да су у истрази сакривени многи докази и да су многи који су криви попут председника Скупштине акционара компаније Инфраструктура железнице Србије Небојше Бојовића и извршног директора Инфраструктуре Милутина Милошевића заштићени да не одговарају. Ови тужиоци морају да знају, да ће једном, и јавности и надлежним органима морати да одговоре на питања:
- Зашто сте и по чијем налогу уклонили све остатке срушене надстрешнице 17 сати по њеном рушењу и тако уништили доказе и спречили сваку даљу истрагу?
- Зашто сте одбили да вештачи амерички Федерални истражни биро и да тако неко ко је независтан да свој суд о паду надстрешнице и могућем тероризму?
- Зашто сте крили снимке са сигурносних камера да бисте заштитили Бачулова који још увек не уме да објасни шта је радио на Железничкој станици?
- Зашто никада нисте покушали да утврдите идентитет радника и инжењера који су радили на надстрешници, њихове контакте и евентуалну одговорност?
Доловац је свесна да ће како она, тако о тужиоци Лепотић и Јосимовић кривично да одговарају ако њена накарадна и непотпуна оптужница за пад надстеешнице не буде потврђена, јер јавност сваки дан сазнаје шта су сакрили или одбили да истраже.
Зато је Доловац направила ”тим за потврду”. Ова екипа врши притисак на новосадске судије да потврде оптужницу за надстрешницу претећи им Лауром Ковеши, Јуроџастом као и западним службама!?
Позивам Загорку Доловац да престане са оваквим радњама. Јер, како је председник Републике Србије Александар Вучић више пута најавио - време одговорности долази, рекао је др Угљеша Мрдић.