ТЕЖАК УДЕС У ЦЕНТРУ ГРАДА Аутобус ударио у такси, па УЛЕТЕО У СТАНИЦУ ПУНУ ЉУДИ
15.10.2025. 14:59 15:02
Више особа повређено је у Истанбулу када је градски аутобус улетео у станицу пуну путника.
Пре него што је ударио у станицу, аутобус је ударио у паркирано такси возило и камион, а потом се возило закуцало директно у станицу где је превоз чекало много људи.
На лицу места су бројне ватрогасне и екипа хитне помоћи, који збрињавају повређене и превозе их у најближе болнице.
Аутобус је у тренутку несреће био пун путника.
"Аутобус је тешко оштећен, био је пун путника када је улетео у станицу. Ово је тешка несрећа, много је повређених, не зна се и даље тачан број", рекли су надлежни.
У овом тренутку није познато како је дошло до несреће.
Извор: Телеграф