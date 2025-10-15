overcast clouds
ТЕЖАК УДЕС У ЦЕНТРУ ГРАДА Аутобус ударио у такси, па УЛЕТЕО У СТАНИЦУ ПУНУ ЉУДИ

15.10.2025. 14:59 15:02
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Фото: Pixabay.com

Више особа повређено је у Истанбулу када је градски аутобус улетео у станицу пуну путника.

Пре него што је ударио у станицу, аутобус је ударио у паркирано такси возило и камион, а потом се возило закуцало директно у станицу где је превоз чекало много људи.

На лицу места су бројне ватрогасне и екипа хитне помоћи, који збрињавају повређене и превозе их у најближе болнице.

Аутобус је у тренутку несреће био пун путника.

"Аутобус је тешко оштећен, био је пун путника када је улетео у станицу. Ово је тешка несрећа, много је повређених, не зна се и даље тачан број", рекли су надлежни.

У овом тренутку није познато како је дошло до несреће.

Извор: Телеграф

