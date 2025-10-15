КОРУМПИРАНИ, НАВОДНИ ЕКСПЕРТИ СА СТУДЕНТСКЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ! Лидер СНС Вучевић о закључку Анкетне комисије о паду надстрешнице: Ни гробови им нису свети! Победиће Србија лопове и лажове
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић реаговао је на Иксу поводом срамног закључка Анкетне комисије да је за "пад надстрешнице одговорна криминална група, за коју се сумња да је на њеном челу председник Републике"
-И ево још једног доказа да такозвана и самозвана Анкетна комисија за испитивање доказа у вези са падом надстрешнице није ништа друго до списак наводних експерата са студентске изборне листе, и дела оних који им се препоручују. То су “лица из прошлости”, компромитована, корумпирана, истрошена, одбачена … која чезну за својим политичким васкрснућем на несрећи породица настрадалих у паду надстрешнице. Ни гробови им нису свети. На њима би да руше легално и легитимно изабрану власт јер не могу да се помире са чињеницом да снагу и успех председника Александра Вучића неће успети да сруше јер он је све што они нису и никада неће бити - мудар државник и велики патриота! И да их подсетим. Нажалост, криминалне групе јесу харале овом државом, али за време њихове власти. За време власти оних који финансирају и подржавају те “анкетаре” имали смо политичко-криминални режим у којем је Србија економски пустошена, Косово и Метохија продавано, а наша држава назадовала у свим сегментима живота. Не желе грађани да се врате у такву прошлост, чија персонификација су управо лица из те Анкетне комисије. Они су доказ да звање и памет не морају увек да буду у корелацији (о поштењу и части да не говорим). Доказ томе је тај самозвани уставобранитељ Танасије Маринковић, који директно крши Устав и правни поредак Републике Србије, упорно покушавајући да сруши државне институције и да се преко улице дође на власт. Па тај Ђиласов адвокат чак и не крије да им је план био да политички профитирају на језивим трагедијама, најпре Рибникару и Дубони, а затим и трагедији због пада надстрешнице. Он то назива “пречицама да се политички поентира”. Од чега ли је тај Танасије Маринковић? Од части, морала и образа сигурно није. Можда да се та његова Анкетна комисија за рушење Србије мало више позабави њиме и онима око њега, јер има ту доста посла и за судове и за тужилаштво. Победиће Србија лопове и лажове- написао је Вучевић.
