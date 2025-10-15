ОСУЂЕНИ БОЋА И ЈАЊОШ ЗА УБИСТВО НА ДЕТЕЛИНАРИ! Бившем полицајцу 16 година затвора, а некадашњем репрезентативцу у стрељаштву 17
Због убиство ММА борца Уроша Стефановића (27) из Новог Сада и рањавање Горана Ковачевића Горанца (51), као и за кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја, Далибор Богдановић Боћа (47) је данас у новосадском Вишем суду осуђен на јединствену казну затвора у трајању 16 година, а Даниел Јањош (46) на казну од 17 година.
За кривично дело тешко убиство у саизвршилаштву у покушају Далибор Богдановић је осуђен на казну затвора од 15 година, а за кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја на две године, док је за иста кривична дела, Даниел Јањош осуђен на 16, односно на две године.
Они су неправоснажном пресудом оглашени кривим да су 2. септембра 2021. године, око 21 час, у Цанкаревој 8, способни да схвате значај свог дела, са умишљајем, из нелегалног оружја, хеклер и аутоматске пушке са пригушивачима, пуцали на Стефановића и Ковачевића.
Судија Владимир Пецовски који је председавао судским већем је приликом изрицања пресуде, која ја била јавна, рекао да се приликом доношења одклуке, судско веће, водило мноштвом доказа који указују да су Далибор Богдановић и Даниел Јањош извршили кривична дела за које се терете на начин како је то описано у измењеном оптужном акту.
Подсећамо, Урош Стефановић је, од задобијених повреда, преминуо 3. септембра. Ипак, током истраге је утврђено да он није био примарна мета, већ да је живот изгубио јер се у погрешно време нашао на погрешном месту.
Он је, према писањима медија, био ангажован као телохранитељ Горана Ковачевића Горанца који је рањен у руку, а наводно је био главна мета напада. Како су писали медији у данима након убиства, први резултати истраге указали су на то да су Стефановић и Горанац покушали да се сакрију од нападача.
Ковачевић се, највероватније, у пратњи Стефановића враћао кући када су приметили да их неко прати. У жељи да се склоне са улице, скренули су у пролаз, а потом у двориште зграде. То, ипак, није заварало нападаче, те су аутомобилом улетели у двориште и отворили рафалну паљбу из полуаутоматског оружја.
На месту злочина пронађено је 15 чаура, а возило којим су нападачи побегли касније је откривено на излазу из града, изрешетано мецима, што указује на то да је дошло до размене ватре.
ДНК трагови разоткрили извршиоце
Према писању Информера, истрага Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду трајала је месецима. У напуштеном возилу нападача пронађени су биолошки трагови, крв и ДНК профили, који су форензичким вештачењем довели до идентификације Далибора Богдановића Боће и Данијела Јањоша. Богдановић, бивши полицајац, био је добро познат полицији јер је и сам више пута био мета покушаја ликвидације. Сумњало се да је убиство Ковачевића организовао из освете, верујући да Горанац стоји иза експлозивних направа које су раније постављане испод његових аутомобила и у згради где живи.
Потрага за њима расписана је свега неколико дана након убиства. Јањош, који је важио за изузетно прецизног стрелца и бившег репрезентативца Србије, ухапшен је убрзо, док се Богдановић предао полицији у марту 2022. године.
Суђење и докази
Суђење је почело у јуну 2022, а због промене председавајућег судије поступак је поновљен почетком ове године. Током главног претреса, саслушани су бројни сведоци и вештаци. На перици и рукавицама пронађеним у возилу коришћеном у злочину, форензичари су пронашли ДНК трагове Далибора Богдановића, што је био кључни доказ. Он је, међутим, негирао кривицу, тврдећи да "није користио ни перику ни рукавице" и да је особа с тешким инвалидитетом.
Након две године суђења, суд је оценио да су докази недвосмислени и да потврђују да су Богдановић и Јањош заједно планирали и извршили ликвидацију, при чему је Урош Стефановић страдао ни крив ни дужан, док је Горан Ковачевић тешко рањен, пише Информер