ЗБОГ ЉУБОМОРЕ ПОЛУПАЛА АУТОМОБИЛ Бивша се искалила на четвороточкашу
ПРИЈЕПОЉЕ: Припадници Полицијске управе у Пријепољу расветлили су случај оштећења путничког возила који се догодио у ноћи између недеље и понедељка, на скретању ка теретној железничкој станици, недалеко од Пљеваљске петље.
- Оперативним радом полиције случај је брзо расветљен. Утврђено је да је дело починила бивша ванбрачна партнерка власника оштећеног аутомобила. Против ње је поднета прекршајна пријава по Закону о јавном реду и миру - каже за РИНУ извор упознат са случајем.
У складу са Законом о спречавању насиља у породици, надлежни органи су изрекли хитну меру забране контактирања и приласка оштећеном лицу.
Иначе, на возилу марке “Volkswagen” поломљена су сва стакла и ретровизори, док су гуме на аутомобилу биле избушене.
Полиција у Пријепољу наставља да предузима све законом прописане мере како би се обезбедила сигурност грађана и спречило понављање сличних инцидената.