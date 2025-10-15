overcast clouds
ЗБОГ ЉУБОМОРЕ ПОЛУПАЛА АУТОМОБИЛ Бивша се искалила на четвороточкашу

15.10.2025. 17:17 17:35
Пише:
Дневник
Извор:
RINA
Фото: РИНА

ПРИЈЕПОЉЕ: Припадници Полицијске управе у Пријепољу расветлили су случај оштећења путничког возила који се догодио у ноћи између недеље и понедељка, на скретању ка теретној железничкој станици, недалеко од Пљеваљске петље.

- Оперативним радом полиције случај је брзо расветљен. Утврђено је да је дело починила бивша ванбрачна партнерка власника оштећеног аутомобила. Против ње је поднета прекршајна пријава по Закону о јавном реду и миру - каже за РИНУ извор упознат са случајем.

У складу са Законом о спречавању насиља у породици, надлежни органи су изрекли хитну меру забране контактирања и приласка оштећеном лицу.

Иначе, на возилу марке “Volkswagen” поломљена су сва стакла и ретровизори, док су гуме на аутомобилу биле избушене.

Полиција у Пријепољу наставља да предузима све законом прописане мере како би се обезбедила сигурност грађана и спречило понављање сличних инцидената.

уништен аутомобил љубомора пријепоље
Извор:
RINA
Пише:
Дневник
Вести Хроника
