Без права на жалбу ПРОДУЖЕН ПРИТВОР ТРОЈИЦИ ОСУМЊИЧЕНИХ ЗА НАПАД НА КОБРЕ у Новом Саду
Виши суд у Новом Саду продужио је притвор за још 30 дана осумњиченима да су током протеста 13. августа напали припаднике "Кобри" у том граду.
У односу на осталу четворицу осумњичених притвор је замењен кућним притвором.
Против ове одлуке дозвољена је жалба.
Они се сумњиче за извршење кривичног дела тешко убиство у покушају у саизвршилаштву.
У Новом Саду су 13. августа учесници протеста на који су позвали студенти у блокади и тзв. зборови напали припаднике полиције, као и присталице СНС пиротехничким средствима, камењем и другим предметима, а тада су и демолиране страначке просторије СНС на Булевару ослобођења.
Министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је дан касније да је 13. августа увече током нереда у више градова повређено 27 полицијских службеника, а да су блокадери повредили готово 80 грађана, док је директор Војнобезбедносне агенције Ђуро Јованић рекао да су у Новом Саду нападнути и припадници Војске и да је повређено седам припадника одреда ''Кобре'' који су извршавали редовне задатке и обавезу обезбеђења одређеног лица.