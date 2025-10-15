overcast clouds
15°C
15.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1674
usd
101.0674
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Без права на жалбу ПРОДУЖЕН ПРИТВОР ТРОЈИЦИ ОСУМЊИЧЕНИХ ЗА НАПАД НА КОБРЕ у Новом Саду

15.10.2025. 17:01 17:04
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Dnevnik (Filip Bakić)

Виши суд у Новом Саду продужио је притвор за још 30 дана осумњиченима да су током протеста 13. августа напали припаднике "Кобри" у том граду.

У односу на осталу четворицу осумњичених притвор је замењен кућним притвором.

Против ове одлуке дозвољена је жалба.
 

Они се сумњиче за извршење кривичног дела тешко убиство у покушају у саизвршилаштву.

У Новом Саду су 13. августа учесници протеста на који су позвали студенти у блокади и тзв. зборови напали припаднике полиције, као и присталице СНС пиротехничким средствима, камењем и другим предметима, а тада су и демолиране страначке просторије СНС на Булевару ослобођења.
 

Министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је дан касније да је 13. августа увече током нереда у више градова повређено 27 полицијских службеника, а да су блокадери повредили готово 80 грађана, док је директор Војнобезбедносне агенције Ђуро Јованић рекао да су у Новом Саду нападнути и припадници Војске и да је повређено седам припадника одреда ''Кобре'' који су извршавали редовне задатке и обавезу обезбеђења одређеног лица.
 

продужен притвор кобра МУП протести
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БЛОКАДЕРИ СУ ИМАЛИ ПЛАН ДА УБИЈУ МЕНЕ, МОГ СИНА И САБОРЦЕ Вучевић: Да није онај храбри заставник испалио метак та руља би нас запалила КУКАВИЦЕ И БИТАНГЕ НАПАЛЕ СУ СРПСКЕ "КОБРЕ"
Милош Вучевић

БЛОКАДЕРИ СУ ИМАЛИ ПЛАН ДА УБИЈУ МЕНЕ, МОГ СИНА И САБОРЦЕ Вучевић: Да није онај храбри заставник испалио метак та руља би нас запалила КУКАВИЦЕ И БИТАНГЕ НАПАЛЕ СУ СРПСКЕ "КОБРЕ"

27.09.2025. 18:43 18:54
Волим
0
Коментар
0
Сачувај