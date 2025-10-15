overcast clouds
15.10.2025.
Нови Сад
„Кувао сам за Старог од јутра до мрака“ ПРЕМИНУО ПОСЛЕДЊИ КУВАР ЈОСИПА БРОЗА који је знао шта Тито воли (ФОТО)

15.10.2025. 19:11 19:19
Пише:
Дневник
Извор:
Mondo
Фото: youtube prinstcrin/RTS Sajt - Zvanični kanal

У 72. години преминуо је Иван Молнар, последњи кувар Јосипа Броза Тита, који је од 1973. до 1980. свакодневно спремао оброке за председника СФРЈ, Јованку Броз и њихове госте.

У 72. години преминуо је последњи кувар Јосипа Броза Тита, Иван Молнар, преноси Bjelovar live.

Кувати за председника бивше Југославије почео је у својим двадесетим годинама, поставши тако најмлађи "главни кувар бивше државе".

"Кувао сам за Старог, како смо га звали, од 1973. до 1980. године, и то све – од доручка до вечере. За њега, Јованку и њихове госте, сваког дана. У кабинету смо били Словенац Лилијан Габријел, Марија Петровић и ја. Био сам тада више него дупло млађи од њих, али сам учио од најбољих. Тај Словенац је био геније, радио је на броду краљице Елизабете пре Другог светског рата. И данас сам му захвалан на свему што ме научио", присећао се раније Молнар.

И њега је, каже, зачудило то што је постао Титов кувар, јер у то време није имао никакве политичке везе. Отац му је био машинбравар.

Шта је кувао председнику?

Био је најбољи ученик Угоститељске школе у Франкопанској улици у Загребу, а школа га је као награду послала на праксу на Брионе, где је занат усавршавао у хотелима. На тераси једног хотела тада је срео и Мирослава Крлежу.

"Следеће године сам матурирао и добио посао на Брионима. Више нисам био шегрт, већ мајстор. Кувар, прави. Три месеца касније стигао је позив за посао у Београду. Почео сам да кувам за Скупштину, па за министарства, и брзо завршио у Титовом кабинету", испричао је Молнар у интервјуу за Вечерњи лист.

Титу је за доручак кувао жганце са сланином, пилећа јетрица увијена у сланину, јаја… Председник СФРЈ волео је домаћу храну, па су се често на његовом тањиру налазили пасуљ, кисели купус и штрукле.

Након што је престао да кува за председника, вратио се у родни Бјеловар, где је водио ресторан.

Осим по кулинарским специјалитетима, овог бјеловарског кувара памтиће и по великом срцу и гостопримству.

 

