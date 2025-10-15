few clouds
10°C
15.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1678
usd
100.8068
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СТРАВИЧНЕ СЦЕНЕ У ЦЕНТРУ БЕОГРАДА Мушкарац шипком напада људе на Зеленом венцу СВИ СУ СЕ РАЗБЕЖАЛИ, НИКО НЕ СМЕ ДА МУ ПРИЂЕ

15.10.2025. 19:13 19:26
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

Права драма је у току на Зеленом венцу у Београду!

Мушкарац, за ког се сумња да је у психички нестабилном стању, почео је да насрће на пролазнике и млатара металном шипком, сазнају медији.

Према речима очевидаца, инцидент траје већ неко време, а неколико особа покушало је да га савлада, међутим, мушкарац је изузетно агресиван и пружа отпор. Људи у паници беже са лица места, док су поједини покушали да га умире до доласка полиције.

"Сви су се разбежали, нико не сме да му приђе", рекао је један од пролазника.

Полиција и Хитна помоћ убрзо су упућене на терен. Ситуација је изазвала велику узнемиреност међу грађанима који су се у том тренутку затекли у центру Београда.

Телеграф.рс

напад београд психички проблеми
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДРАМА У ЦЕНТРУ БЕОГРАДА Избодена тројица мушкараца НАПАДАЧ УХАПШЕН

УЧЕСНИЦИ ДОБРО ПОЗНАТИ ПОЛИЦИЈИ

a

ДРАМА У ЦЕНТРУ БЕОГРАДА Избодена тројица мушкараца НАПАДАЧ УХАПШЕН

09.09.2025. 07:45 07:53
Волим
0
Коментар
0
Сачувај