СТРАВИЧНЕ СЦЕНЕ У ЦЕНТРУ БЕОГРАДА Мушкарац шипком напада људе на Зеленом венцу СВИ СУ СЕ РАЗБЕЖАЛИ, НИКО НЕ СМЕ ДА МУ ПРИЂЕ
15.10.2025. 19:13 19:26
Права драма је у току на Зеленом венцу у Београду!
Мушкарац, за ког се сумња да је у психички нестабилном стању, почео је да насрће на пролазнике и млатара металном шипком, сазнају медији.
Према речима очевидаца, инцидент траје већ неко време, а неколико особа покушало је да га савлада, међутим, мушкарац је изузетно агресиван и пружа отпор. Људи у паници беже са лица места, док су поједини покушали да га умире до доласка полиције.
"Сви су се разбежали, нико не сме да му приђе", рекао је један од пролазника.
Полиција и Хитна помоћ убрзо су упућене на терен. Ситуација је изазвала велику узнемиреност међу грађанима који су се у том тренутку затекли у центру Београда.