УЧЕСНИЦИ ДОБРО ПОЗНАТИ ПОЛИЦИЈИ
ДРАМА У ЦЕНТРУ БЕОГРАДА Избодена тројица мушкараца НАПАДАЧ УХАПШЕН
09.09.2025. 07:45 07:53
Коментари (0)
У тучи групе мушкараца јутрос око три сата код палате "Албанија" избодена су њих тројица.
Брзом реакцијом полиције ухапшен је и нападач код кога је нађен и нож. Незванично, у питању је Ђ. Д. (47)
Колима Хитне помоћи у Ургентни центар у Београду примљени су Н. Т. (33), Д. П. (46) и З. П. (57).
Према последним информацијама, они су у стабилном стању.
- Полиција је добила позив од неколицине грађана да се код палате "Албанија" туче група мушкараца и да код себе имају ножеве. Патрола је брзо дошла као и Хитна помоћ. Сви су били у свесном стању, а провером њиховог индентитета утврђено је да су сви од раније хапшени и осуђивани. Истрага ће утврдити шта је био мотив обрачуна. О случају је обавештен и тужилац - каже наш извор.