overcast clouds
19°C
09.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
100.0081
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УЧЕСНИЦИ ДОБРО ПОЗНАТИ ПОЛИЦИЈИ

ДРАМА У ЦЕНТРУ БЕОГРАДА Избодена тројица мушкараца НАПАДАЧ УХАПШЕН

09.09.2025. 07:45 07:53
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
a
Фото: Дневник

У тучи групе мушкараца јутрос око три сата код палате "Албанија" избодена су њих тројица.

Брзом реакцијом полиције ухапшен је и нападач код кога је нађен и нож. Незванично, у питању је Ђ. Д. (47)

Колима Хитне помоћи у Ургентни центар у Београду примљени су Н. Т. (33), Д. П. (46) и З. П. (57). 

Према последним информацијама, они су у стабилном стању. 

- Полиција је добила позив од неколицине грађана да се код палате "Албанија" туче група мушкараца и да код себе имају ножеве. Патрола је брзо дошла као и Хитна помоћ. Сви су били у свесном стању, а провером њиховог индентитета утврђено је да су сви од раније хапшени и осуђивани. Истрага ће утврдити шта је био мотив обрачуна. О случају је обавештен и тужилац - каже наш извор.

(Telegraf.rs)

обрачун ножем повређени
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај