Министарка Месаровић: Циљ нам је да српски производи путем онлајн платформи буду доступни на кинеском тржишту УСКОРО СРПСКО-КИНЕСКИ БИЗНИС ФОРУМ
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић одржала је одличан састанак са представницима „Jimei Industrial Investment Fund“ , фонда који представља један од кључних инструмената економске политике града Сјамена.
-Одличан састанак са представницима „Jimei Industrial Investment Fund“, који је предводио Ни Ђије (Ni Jie), заменик секретара Партијског комитета и шеф Народне владе округа Џимеј у граду Сјамен, уз присуство Њ.Е. Ли Минга (Li Ming), амбасадора Народне Републике Кине у Републици Србији, као и представника компанија Bulletrux, Diiib и Suonakewen New Energy. Фонд представља један од кључних инструмената економске политике града Сјамена, усмерен на дугорочни и одрживи раст, као и на интеграцију јавног и приватног капитала у циљу стварања савремене, иновативне индустријске базе југоисточне Кине - навела је Месаровић.
На састанку се разговарало, како је рекла Месаровић, о организацији Српско-кинеског бизнис форума у Сјамену, где је већ отворено представништво Института за појас и пут.
-Циљ нам је да српски производи путем онлајн платформи буду доступни на кинеском тржишту, како бисмо додатно промовисали Споразум о слободној трговини који су постигли председник Републике Србије Александар Вучић и председник Народне Републике Кине Си Ђинпинг. Србија представља врата Европе за кинеске компаније. У оквиру стратешког партнерства између Србије и Кине, сагласили смо се да наставимо да продубљујемо сарадњу. Очекујем да ће се ови разговори наставити и током моје предстојеће посете Народној Републици Кини, где су већ најављени сусрети са новим инвеститорима заинтересованим за улагање у Србију - навела је Месаровић.
Месаровић је истакла да су ови састанци још један резултат политике председника Александра Вучића, Владе Републике Србије и Српске напредне странке на чијем је челу председник Милош Вучевић.
-Та политика Србији је вратила међународни углед и учврстила челично пријатељство са Народном Републиком Кином, са којом заједно градимо заједницу са заједничком будућношћу. Политика стабилности, развоја и снажне сарадње остаје гарант даљег економског напретка и јачања међународног положаја наше земље - истакла је Месаровић.