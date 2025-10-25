ФРАНЦУЗИ СУСПЕНДОВАЛИ СПОРНЕ ПЕНЗИОНЕ РЕФОРМЕ А Србија? Треба ли и код нас спусти границу за одлазак у пензију? ОВО СУ РАЗЛОЗИ ЗА И ПРОТИВ
У Француској је 2023. усвојен закон којим се граница за одлазак у пензију подиже са 62 на 64 године.
Премијер Себастијан Лекорни је предложио суспензију спорне пензионе реформе, а овај предлог је изазвао бројне реакције. У Србији мушкарци одлазе у пензију са 65 година, а жене са 63 и десет месеци.
До 2032. планирано је да и жене у нашој земљи иду у пензију са 65 година. С обзиром на то да се очекује да ће суспензија пензионе реформе у Француској бити усвојена у новембру, поставља се питање да ли и Србија треба да крене путем смањивања старосне границе за одлазак у пензију.
Доктор економских наука из Синдиката Радника Србије Горан Пећанац казао је за Euronews Србија да треба да се смањи старосна граница за одлазак у пензију јер су услови рада у нашој земљи више него лоши.
"Морам да истакнем да је радницима у Француској много лакше да оду касније у пензију него што је то случај у Србији. Међутим, они су се ипак изборили да се граница врати на старо и то је за сваку похвалу. За то време се у Србији говори да ће се граница и повећати", рекао је.
Напоменуо је да то никако не сме да се деси, већ да граница мора да се спусти, наводећи да су услови рада у Србији лоши из неколико разлога.
"У многим земљама се смањује радно време, односно радна недеља. У скандинавским земљама радна недеља има четири дана. Углавном спајају нерадни петак са викендом. Друго, у Србији многи радници раде тако што део плате примају на руке, односно нису пријављени на пун износ зараде", навео је.
Запослени примају мање од минималне зараде
Саговорник је истакао да постоје и бројни запослени који примају мање од минималне зараде објашњавајући на који начин послодавци успевају да преваре закон.
"Ти запослени раде за 30.000 или 40.000 динара. Послодавци им на рачун уплате плату у висини минималне зараде, а онда им траже да тај новац врате. То су стварно екстремне ситуације али оне и те како постоје", изјавио је.
Додао је да синдикати у Србији нису добро организовани и да је и то још један од разлога што се запослени у нашој земљи налазе у незгодној позицији.
"Такође и законодавство не иде на руку радника јер се на пример процеси у случају мобинга на послу воде годинама. Поред тога и последњи Закон о раду је у доброј мери ускратио права запосленима као што је и исплата радног стажа запосленима који промене фирму", закључио је доктор економских наука из Синдиката Радника Србије Горан Пећанац.
Из Уније послодаваца Србије су навели да сматрају да границу за одлазак у пензију у овом тренутку не би требало смањивати.
"У условима када се суочавамо с озбиљним недостатком радне снаге, додатно смањивање радне популације би само погоршало стање на тржишту рада, негативно утицало на конкурентност наше привреде и успорило економски развој земље", објаснили су.
Кључни разлози зашто не треба смањити границу за одлазак у пензију
Напоменули су да постоји неколико кључних разлога зашто у овом моменту није одрживо смањивати границу за пензионисање.
"Пре свега, ту је изражен демографски пад. Подаци јасно показују да се Србија суочава са све мањим бројем младих који улазе на тржиште рада, док број пензионера расте. Смањење старосне границе додатно би оптеретило пензиони систем и јавне финансије", истакли су.
Недостатак квалификоване радне снаге, према њиховим наводима, такође је важна чињеница. Бројни сектори, посебно здравство, транспорт, грађевинарство и индустрија, према њиховим речима, већ сада тешко долазе до радника. Сматрају да би даље смањење радног корпуса било контрапродуктивно.
Истичу да би требало да се има у виду и да се дужина животног века продужава.
"Људи данас живе дуже и бољег су здравственог стања. Многи желе и могу да наставе да раде, нарочито ако се посао прилагоди њиховим могућностима. У појединим професијама, радно ангажовање старијих је и пожељно, јер њихово богато искуство може допринети квалитету рада и бити пренето на млађе колеге. Спој искуства старијих и енергије млађих радника често представља добитну комбинацију, која директно утиче на продуктивност и иновације", објаснили су.
Додали су да ће развој технологија, дигитализација и аутоматизација процеса у будућности значајно променити тржиште рада. Очекују да ће велики број послова бити олакшан захваљујући технолошким решењима, што ће, како наводе, повећати продуктивност и смањити потребу за интензивним физичким ангажовањем радне снаге.
"У том контексту, може се очекивати и постепено скраћење трајања радног времена, па потенцијално и смањење старосне границе за пензионисање, али то мора бити резултат привредног и технолошког развоја, дугорочног планирања, економских анализа и социјалног дијалога", закључили су из Уније послодаваца Србије.
Ранији одлазак у пензију хуман чин, а да ли је економски оправдан?
Председник Центра за проучавање глобализације, проф. др Дејан Милетић је истакао да је ранији одлазак у пензију одлична идеја кад је реч о хуманом аспекту.
"Наравно да сви волимо да мање радимо, а да боље зарађујемо. Међутим, велики је проблем у нивоу продуктивности, степену развијености и могућности да се тако нешто оправда у економском смислу", напоменуо је.
Додао је да мора да се уради озбиљна анализа како би се то питање разматрало.
"Ми можемо да изразимо добре жеље и наду да је могуће мање да радимо, а да оправдамо примања и да омогућимо предузећу или фирми за коју радимо да буде још успешније. Међутим, питање је да ли је то економски изводљиво", казао је проф. др Дејан Милетић за Euronews Србија.
(Euronews.rs)