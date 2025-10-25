БАЊАЈА СЛАВИО У СПРИНТ ТРЦИ ПРЕД ВЕЛИКУ НАГРАДУ МАЛЕЗИЈЕ: Браћа Маркез исписала историју!
Возач Дукатија Франческо Бањаја тријумфовао је на спринт трци воженој у оквиру Велике награде Малезије, 20. рунде овогодишњег Мото ГП шампионата.
Италијан, који после двоструке победе у Јапану није освојио ни бод, на стази „Сепанг“ је уписао други спринт тријумф ове сезоне, и то убедљив, са више од две секунде предности у односу на Алекса Маркеза из Гресинија. После таквог расплета, млађи Маркез је обезбедио титулу вицешампиона, пошто је његов старији брат Марк обезбедио титулу још у Мотегију. На тај начин, постали су прва браћа која су заузела прве две позиције у шампионату у било којој класи.
На трећем степенику победничког постоља нашао се други возач Гресинија Фермин Алдегер, који је био секунду иза свог тимског колеге. Такав расплет омогућио је Алдегеру да већ у Сепангу обезбеди титулу рукија године.
Бањаја је дан започео у првом делу квалификација, а завршио га је на врху, пошто је претходно освојио пол позицију трећу годину заредом на „Сепангу“. Од тренутка када су се светла угасила на старно-циљном правцу италијански мотоциклиста се није освртао, пошто је повео испред Маркеса и Педра Акосте из КТМ рејсинга, а врло брзо им је побегао на више од секунде.
Возач Гресинија и Акоста су се борили иза њега, али је млађи Маркез без проблема изашао као победник из тог окршаја, а млађег од двојице Шпанца три круга пре краја напао је Алдегер и претекао га. Возач Гресинија се после трке нашао под истрагом због притиска у предњем пнеуматику, али је у циљу имао две секунде предности у односу на Акосту.
Најбољи међу осталима био је Франко Морбидели из ВР46 тима, испред Фабија Квартарара на Јамахи и возача Априлије Марка Бецекија, који се одлично пробио са 14. до седме позиције. Освајаче бодова комплетирали су Жоан Зарко из ЛЦР Хонде и возач Тех3 тима Енеа Бастијанини.
Спринт на „Сепангу“ обележио је и дебакл Хонде, пошто су се и Ђоан Мир и Лука Марини борили у топ10, али су обојица излетели са стазе.
Старији Маркез сезону завршава са 545 бодова, Алекс га прати са 388, док се Бањаја вратио на треће мест са 286, једним више од Бецекија.
Акција у оквиру Велике награде Малезије наставља се у недељу од 5 часова, а трка у краљевској класи вози се од 8 часова.