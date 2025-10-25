КРУНИЋ И ДАНИЛИНА У ФИНАЛУ ТУРНИРА У ТОКИЈУ: У полуфиналу надигране Аојама и Букса
25.10.2025. 11:52 11:55
Српска тенисерка Александра Крунић пласирала се у финале ВТА турнира у Токију у дубл конкуренцији пошто је са Аном Данилином савладала Јапанку Шуко Аојаму и Шпанкињу Кристину Буксу резултатом 2:0 (6:2, 6:3) за сат и 10 минута.
Српкиња и Рускиња која игра под заставом Казахстана су у првом сету направиле три брејка, а претпреле само један. У другом су направиле два брејка без изгубљеног сервиса и тако рутински стигле до финала.
Крунић и Данилина ће у финалу играти против победница другог полуфинала у ком играју Елен Перез из Аустралије и Тејлор Таунзенд из САД против Луисе Стефани из Бразила и Тимее Бабош из Мађарске.