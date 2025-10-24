КРУНИЋ И ДАНИЛИНА У ПОЛУФИНАЛУ ДУБЛА У ТОКИЈУ: У четвртфиналу надиграле Меличар-Мартинез и Ксу
24.10.2025. 11:08 11:11
Српска тенисерка Александра Крунић и Казахстанка Ана Данилина пласирале су се у полуфинале ВТА турнира у Токију у дубл конкуренцији, пошто су данас у четвртфиналу победиле Американку Никол Меличар-Мартинез и Јифан Ксу из Кине резултатом 6:4, 6:4 за сат и 16 минута игре.
Крунић и Данилина ће у полуфиналу играти против Шуко Аојаме и Кристине Букше.
У другом полуфиналу играће Елен Перез и Тејлор Таусенд против победница дуела Тимеа Бабош/Луиса Стефани и Габријела Дабровски/Софија Кенин.
ВТА турнир у Токију се игра за наградни фонд од 1.064.510 долара.