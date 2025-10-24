overcast clouds
14°C
24.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КРУНИЋ И ДАНИЛИНА У ПОЛУФИНАЛУ ДУБЛА У ТОКИЈУ: У четвртфиналу надиграле Меличар-Мартинез и Ксу

24.10.2025. 11:08 11:11
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
krunic
Фото: Printscreen/youtube/Roland-Garros

Српска тенисерка Александра Крунић и Казахстанка Ана Данилина пласирале су се у полуфинале ВТА турнира у Токију у дубл конкуренцији, пошто су данас у четвртфиналу победиле Американку Никол Меличар-Мартинез и Јифан Ксу из Кине резултатом 6:4, 6:4 за сат и 16 минута игре.

Крунић и Данилина ће у полуфиналу играти против Шуко Аојаме и Кристине Букше.

У другом полуфиналу играће Елен Перез и Тејлор Таусенд против победница дуела Тимеа Бабош/Луиса Стефани и Габријела Дабровски/Софија Кенин. 

ВТА турнир у Токију се игра за наградни фонд од 1.064.510 долара.

александра крунић Александра Крунић тенис тениски турнир
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
КРУНИЋЕВА И ДАНИЛИНА ПОРАЖЕНЕ У ФИНАЛУ ВУХАНА: Трофеј за Хантер и Синијакову
krunic3

КРУНИЋЕВА И ДАНИЛИНА ПОРАЖЕНЕ У ФИНАЛУ ВУХАНА: Трофеј за Хантер и Синијакову

12.10.2025. 13:42 13:45
Волим
0
Коментар
0
Сачувај