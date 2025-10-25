БАЊАЈА ОСВОЈИО ПОЛ ПОЗИЦИЈУ ПРЕД ВЕЛИКУ НАГРАДУ МАЛЕЗИЈЕ: Друго и треће време извезли Алекс Маркез и Франко Морбидели
Возач Дукатија Франческо Бањаја освојио је пол позицију за Велику награду Малезије, 20. трку сезоне Мото ГП шампионату.
Троструки светски шампион је трећу годину заредом стигао до пол позиције на „Сепангу“, кругом од 1:57.001 минута, и то пошто је после проблематичног петка морао да прође кроз први део квалификација.
Бањају, који у претходна два викенда после победе у Јапану није освојио ни један једини бод, пратио је Алекс Маркез из Гресинија, који је имао 16 хиљадитинки заостатка. Њима двојици ће се у првом стартном реду придружити возач ВР46 тима Франко Морбидели, који је био десетинку и по даље.
Квалификације је обележило и то што је возач Априлије Марко Бецеки елиминисан у првом делу, па ће заузети тек 14. место на старту обе трке.
Момци који су славили у последње три недеље – Бањаја, Фермин Алдегер и Раул Фернандез су после лоших издања у петак морали да прођу кроз први део квалификација, али је места у другом било само за двојицу. И упркос паду у самом финишу, Алдегер је успео да забележи најбоље време и пласира се даље заједно са Бањајом, а следили су их Лука Марини на Дукатију и Бецеки, док је Фернандез имао 15. време. Алдегер је после пада на стази имао и пад у падоку…
Када је дошло време за борбу за пол позицију, Фабио Квартараро на Јамахи је у раној фази избио на чело, да би Бањаја изашао сам на стазу и сјајним кругом успео да га помери. Испоставиће се неколико минута касније да је то било довољно за пол позицију, иако је млађи Маркез припретио, али и Квартараро у последњим секундама, али је изгубио много времена у последњем сектору.
И док су сви пратили да ли ће Француз освојити другу пол позицију заредом, Морбидели се пробио на треће место, док возач Јамахе није могао боље од четвртог места. Пети је био Педро Акоста из КТМ рејсинга, и то пошто се вратио на стазу после пада, испред Алдегера и Ђоана Мира на Хонди. Топ10 комплетирали су други возач ВР46 тима Фабио ди Ђанантонио, Жоан Зарко из ЛЦР Хонде и Алекс Маркез на другој Јамахи.