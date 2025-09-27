broken clouds
17°C
27.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БАЊАЈА НАЈБРЖИ У СПРИНТУ: Возач Дукатија направио увод за Велику награду Јапана

27.09.2025. 11:02 11:04
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Hiro Komae

Возач Дукатија Франческо Бањаја победио је у спринт трци која се вози у оквиру Велике награде Јапана у Мото ГП шампионату.

Бањаја је на стази у Мотегију дошао до прве победе у 17. спринт трци ове сезоне.

Други је био његов тимски колега Марк Маркез, а треће место је заузео возач КТМ-а Педро Акоста.

Бодове су још освојили Ђоан Мир, Франко Морбидели, Фабио Квартараро, Лука Марини, Раул Фернандез и Аи Огура.

Главна трка за Велику награду Јапана биће вожена сутра у седам часова.

Марк Маркез је водећи у генералном пласману са 521 бодом, други је Алекс Маркез са 330, а трећи Бањаја са 249.

 

мото гп мото
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај