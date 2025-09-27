БАЊАЈА НАЈБРЖИ У СПРИНТУ: Возач Дукатија направио увод за Велику награду Јапана
Возач Дукатија Франческо Бањаја победио је у спринт трци која се вози у оквиру Велике награде Јапана у Мото ГП шампионату.
Бањаја је на стази у Мотегију дошао до прве победе у 17. спринт трци ове сезоне.
Други је био његов тимски колега Марк Маркез, а треће место је заузео возач КТМ-а Педро Акоста.
Бодове су још освојили Ђоан Мир, Франко Морбидели, Фабио Квартараро, Лука Марини, Раул Фернандез и Аи Огура.
Главна трка за Велику награду Јапана биће вожена сутра у седам часова.
Марк Маркез је водећи у генералном пласману са 521 бодом, други је Алекс Маркез са 330, а трећи Бањаја са 249.