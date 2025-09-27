ВРАЋАЈУ РУСЕ И БЕЛОРУСЕ НА СЦЕНУ! ИПЦ враћа пуна права Националним параолимпијским комитетима САНКЦИОНИСАНИХ ДРЖАВА
СЕУЛ: На Генералној скупштини Међународног параолимпијског комитета (ИПЦ) у Сеулу, чланице ИПЦ-а гласале су да не задрже делимичне суспензије Националних параолимпијских комитета (НПК) Русије и Белорусије.
Оба комитета била су делимично суспендована 2023. године због кршења уставних обавеза чланства, наведено је у саопштењу ИПЦ-а.
Одлука која је данас донета значи да НПК Русије и НПК Белорусије сада враћају своја пуна права и привилегије у складу са Уставом ИПЦ-а.
Гласање је показало широку подршку за повратак пуних права: за НПК Русије, предлог потпуне суспензије одбијен је са 111 гласова против, 55 за и 11 уздржаних, док је делимична суспензија одбијена са 91 против, 77 за и 8 уздржаних.
За НПК Белорусије, предлози потпуне и делимичне суспензије одбијени су са 119-48 и 103-63 гласова.
ИПЦ ће сада сарађивати са комитетима на успостављању практичних аранжмана за пуну примену чланства.