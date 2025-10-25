scattered clouds
ВОЈВОДИНА ЈОШ ЈЕДНОМ НАДИГРАЛА ЦРВЕНУ ЗВЕЗДУ  у Првенству Србије за ватерполисткиње

25.10.2025. 12:39 12:43
Пише:
Гордана Маленовић
Извор:
Дневник
damnjanovic FPHO3202
Фото: Исидора Дамњановић, фото: Ф. Бакић

Ватерполисткиње Војводине забележиле су и пети тријумф у исто толико кола у А групи Првенства Србије.

Новосађанке су, као и у претходним сусретима, поново биле доминантне и надиграле су Црвену звезду са 15:7. Била је ово друга победа Војводине ове сезоне над Звездом, у првом сусрету Новосађанке су биле још убедљивије (21:5).

Тренер Војводине Слађана Дрезгић дала је у овој утакмици шансу млађим играчицама, посебно Вањи Ђурић, која је бранила целу утакмицу уместо капитена Николине Травар. Новосађанке су већ у првој деоници показала ко је ко у базену и тај период игре добиле са 6:1. У другој деоници главну улогу су имале најмлађе девојке, па је Црвена звезда успела да овај период игре добије у своју корист. Али, то је било све. Поново су Новосађанке убациле у јачу брзину у наставку и на крају мирно привеле сусрет крају у своју корист. 

Војводина - Црвена звезда 15:7 (6:1, 1:2, 5:3, 3:1)

НОВИ САД: Базен Слана бара, гледалаца: 30, судије: Илић и Раковић Крстоношић. Играч више: Војводина 2 82). Црвена звезда 1 (0). Петерци: Војводина: 3 (3), Црвена звезда 2 (1).

ВОЈВОДИНА: Ђурић, Швец 2, Лукић 2, Пејић 1, Жагар, Амлиаева 2, Ковачевић 1, Попов, Савченко 2, Дамњановић 4, Шегуља, Ћорда.

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Миленковић, Трбонос, Марковић 1, А. Павић, Лазовић, М. Павић 3, Јанковић 3, Кликовац, Јеленић, Петковић.

Г. Маленовић

вк војводина Вошин кутак првенство србије Првенство Србије за ватерполисткиње
Извор:
Дневник
Пише:
Гордана Маленовић
Спорт Ватерполо
