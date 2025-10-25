ЖЕЉКО ОБРАДОВИЋ ПРЕД ДУЕЛ АБА ЛИГЕ: Борац долази амбициозан, наша мотивација мора да буде на највишем нивоу
Тренер кошаркаша Партизана Жељко Обрадовић изјавио је данас пред утакмицу четвртог кола групе А АБА лиге да његова екипа против Борца мора да има амбицију на највишем могућем нивоу.
Кошаркаши Партизана доћекаће сутра од 21 сат Борац из Чачка у Београдској арени.
"После јучерашње утакмице Евролиге, морамо одмах да будемо спремни да играмо против Борца. Као и у свакој утакмици АБА лиге, противник долази са великом амбицијом и добро припремљеном утакмицом. Али оно што ми морамо да схватимо јесте да наша мотивација мора да буде на највишем могућем нивоу, једино тако можемо да одиграмо добру утакмицу", рекао је Обрадовић, а преноси сајт клуба.
Кошаркаш Партизана Митар Бошњаковић навео је да "црно-бели" морају да забораве пораз од Париза у Евролиги и да се окрену наредном периоду.
"Већ сутра играмо против Борца, а потом нас очекује и дупло коло у Евролиги, тако да морамо да будемо спремни", изјавио је Бошњаковић.
Партизан има три победе у АБА лиги, док Борац има учинак 1-1 и утакмицу мање.