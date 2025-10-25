overcast clouds
ОБУСТАВЉЕН САОБРАЋАЈ НА ПРОМЕТНОЈ ДЕОНИЦИ Возачи ово морате знати ако идете у том правцу

25.10.2025. 14:28 14:30
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
саобраћај
Фото: РИНА/Илустрација

АРИЉЕ: У оквиру извођења преосталих радова на појачаном одржавању државног пута, деонице Пожега - Ивањица, због асфалтирања коловоза у пуној ширини, данас од 8 до 17 часова, биће потпуно обустављен саобраћаја на деоници Ариље - Прилике у месту Ступчевићи.

- Деоница на којој се изводе радови је између раскрснице за Миросаљце и раскрснице за Трешњевицу у дузини од 500 метара. Саобраћај је преусмерем на алтернативни путни правац Ариље–ГучаКотражаИвањицаПрилике за оба смера кретањапотврђено је за РИНУ у надлежном предузећу.

Сви радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом, опремом и путоказима за вођење саобраћаја.

радови на путу обустављен саобраћај измена режима саобраћаја
Вести Друштво
