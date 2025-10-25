light rain
СВРГНУТОМ ПРЕДСЕДНИКУ МАДАГАСКАРА ОДУЗЕТО ДРЖАВЉАНСТВО Побегао и не зна се у којој је држави

25.10.2025. 18:08 18:12
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Radaolina
Фото: GOI, javno dobro

АНТАНАНАРИВО: Бившем председнику Мадагаскара Андрију Раџоелини, који је након протеста био приморан на егзил, нове власти су одузеле држављанство те земље, пренело је неколико локалних медија, који се позивају на декрет објављен у Службеном гласнику Мадагаскара.

У декрету се наводи да је нова влада Мадагаскара ову меру донела зато што Раџоелина има и француско држављанство од 2014. године, што аутоматски повлачи за собом губитак мадагаскарског држављанства, преноси данас "Шпигел".

Чињеница да је Раџоелина узео француско држављанство постала је позната широј јавности уочи председничких избора у тој земљи у новембру 2023. године, када су опозиционе странке позвале да он буде искључен из избора, које су затим бојкотовали а Раџоелина је затим победио на изборима.

Раџоелина је изјавио да се скрива у иностранству, након напуштања Мадагаскара, али није пружио никакве информације о томе где се налази.

Вођа пуча на Мадагаскару, пуковник Микаел Рандрианирина положио је заклетву као председник државе средином октобра, неколико дана након што је преузео контролу над земљом у јеку протеста омладине Мадагаскара, који су приморали дотадашњег председника Андрија Раџоелину да побегне из земље.

 

мадагаскар председник свргнут
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
