КАМАЛА ХАРИС ХОЋЕ ПОНОВО У ТРКУ Бивша америчка потпредседница ИЗВУКЛА БОКСЕРСКЕ РУКАВИЦЕ
ВАШИНГТОН: Бивша америчка потпредседница Камала Харис изјавила је да би се можда поново кандидовала на председничким изборима и да је уверена да ће у будућности председница САД бити жена.
"Нисам рекла своју последњу реч. Цео свој радни век сам провела у (државној) служби и то ми је у крви", рекла је Камала Харис у интервјуу за ББЦ, изневши до сада најдиректнији наговештај да ће се поново кандидовати на председничким изборима 2028. године.
Харисова је одбацила резултате недавно спроведених анкете које је сврставају у ранг аутсајдера за демократску номинацију на следећим изборима.
Она је упутила оштре критике свом некадашњем ривалу Доналду Трампу и назвала га "тиранином", оценивши да су потврђена упозорења која је јавно износила о њему током кампање.
Док Демократска странка настоји да извуче поуке након убедљиве победе републиканца Доналда Трампа пре годину дана, велики део кривице уперен је против бившег председника Џозефа Бајдена због тога што раније није повукао своју кандидатуру.
Међутим, постављају се и питања да ли је Харис могла да води бољу кампању и изнесе јаснију поруку о најважнијем питању - националној економији.