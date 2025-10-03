moderate rain
8°C
03.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КОЛАПС И У АРИЉУ Због јаких снежних падавина УВЕДЕНА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА 1.500 мештана околних села ОСТАЛИ У МРАКУ

03.10.2025. 19:39 20:04
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
рина
Фото: RINA

АРИЉЕ: Јаке снежне падавине нису заобишле ни општину Ариље, а на делу територије проглашена је ванредна ситуација.

Најтеже је у селима Добраче, Бјелуша Бреково, Висока, Радошево и Крушчица где је преко 1500 мештана без струје. Све расположиве екипе су на терену и раде на санацији штете настале падањем дрвећа и оштећењем далековода, ⁠рекао је за РИНУ ⁠Предраг Маслар, председник општине Ариље.

У послеподневним сатима заседао је Штаб за ванредне ситуација где је и фонета одлука о уводјењу ванредне ситуације у делу територије општине Ариље.

Осим у Ариљу, ванредна ситуација данас је уведена и у Новој Вароши и Ивањици.

Услед снежних падавина велики број локалних путева је непроходан, а око 10.000 људи на западу Србије тренутно је без струје.
 

Метео ванредна ситуација снег на путу снег у србији
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДА МУ ВРЕМЕ НИЈЕ – НИЈЕ! Шта снег у октобру предсказује, знали су наши наши стари – погледајте
снег

ДА МУ ВРЕМЕ НИЈЕ – НИЈЕ! Шта снег у октобру предсказује, знали су наши наши стари – погледајте

03.10.2025. 17:57 19:36
Волим
0
Коментар
0
Сачувај