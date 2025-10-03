КОЛАПС И У АРИЉУ Због јаких снежних падавина УВЕДЕНА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА 1.500 мештана околних села ОСТАЛИ У МРАКУ
03.10.2025. 19:39 20:04
Коментари (0)
АРИЉЕ: Јаке снежне падавине нису заобишле ни општину Ариље, а на делу територије проглашена је ванредна ситуација.
Најтеже је у селима Добраче, Бјелуша Бреково, Висока, Радошево и Крушчица где је преко 1500 мештана без струје. Све расположиве екипе су на терену и раде на санацији штете настале падањем дрвећа и оштећењем далековода, рекао је за РИНУ Предраг Маслар, председник општине Ариље.
У послеподневним сатима заседао је Штаб за ванредне ситуација где је и фонета одлука о уводјењу ванредне ситуације у делу територије општине Ариље.
Осим у Ариљу, ванредна ситуација данас је уведена и у Новој Вароши и Ивањици.
Услед снежних падавина велики број локалних путева је непроходан, а око 10.000 људи на западу Србије тренутно је без струје.