moderate rain
8°C
03.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДА МУ ВРЕМЕ НИЈЕ – НИЈЕ! Шта снег у октобру предсказује, знали су наши наши стари – погледајте

03.10.2025. 17:57 19:36
Пише:
Дневник
Извор:
Жена.Блиц
Коментари (0)
снег
Фото: Pixabay

Снег је у Србију стигао много раније него прошле године, и то десетак дана након званичног почетка јесени. Температурни ролекостер поштено нас је изненадио, па смо преко ноћи из кратких рукава били принуђени да ускочимо у топле јакне и капуте. Где нестаде михољско лето?

Невероватни призори стижу из различитих крајева земље. Октобар само што је почео, а многи делови Србије већ су се забелели, као да сутра почиње скијашка сезона. Копаоник је добио први снежни покривач ове зиме, односно јесени, пахуље су украсиле и Златар, Стару планину, Голију... Негде је снег већ нападао до пола метра и заједно са температурама испод нуле потпуно паралисао саобраћај. А до јуче смо се сликали у купаћим костимима поред мора...

Рекордне снежне падавине после 50 година, читамо у новинама и на порталима. Неочекиване вести на почетку јесени, мора се признати. Нису се зачудили само метеоролози, који објашњавају да бели покривач на планинама у октобру није неуобичајена појава, мада подсећају и да је прошле године стигао касније, у другој декади новембра.

 

 

Када нас задесе овакве временске (не)прилике, често посежемо за народним веровањима и покушавамо да одгонетнемо шта значи када снег падне кад му време није... Ако се укаже у априлу, на пример на Благовести, када пахуље прекрију расцветале трешње и кајсије, природа опомиње људе да припазе на своје понашање и саветује им да разреше дилеме које их дуго муче.

Но, пролеће је другачије – то је буђење природе, поновно рађање, нови почетак, општа ренесанса. Јесен је друга прича, она доноси зрелост, завршетке, период мировања, припреме за хладне дане. С њом стижу и неке друге боје, али бела није у тој палети. Ипак, последњих година, због климатских промена и осталих глобалних проблема, и пролеће и јесен трају толико кратко да готово и немамо времена за уживање у златним крошњама и опалом лишћу које крцка под нашим ногама.

снег
Фото: Pixabay

Шта значи када снег падне у октобру

Према фолклорним тумачењима и народним предсказањима, октобар може бити индикатор предстојеће зиме. Ако нас у овом месецу изненади снег, то значи да ће она обиловати падавинама. С друге стране, ако Михољдан (12. октобар) буде сунчан, зима пред нама вероватно ће бити дуга и хладна.

Постоји и изрека колико магле у октобру, толико снега у фебруару. Али овог октобра смо видели више снега него у фебруару...

Верује се да снежни октобар значи ранији долазак пролећа. Другим речима, што раније зима почне, раније ће и отићи. Народ каже и да снег што падне без гласа носи речи које још нису стигле. У преводу – нешто ће се десити, јер је стигао ненајављен.

Када бисмо бацили поглед на метео податке из претходних деценија, дошли бисмо до закључка да се поједина веровања некад и обистине.

снег у србији веровања предвиђања
Извор:
Жена.Блиц
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОТКЛАЊАЈУ СЕ КВАРОВИ Електродистрибуција Србије: Због невремена и влажног снега, око 50.000 корисника нема СТРУЈУ
TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/bs

ОТКЛАЊАЈУ СЕ КВАРОВИ Електродистрибуција Србије: Због невремена и влажног снега, око 50.000 корисника нема СТРУЈУ

03.10.2025. 13:37 13:43
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) УПАЉЕН ЦРВЕНИ МЕТЕОАЛАРМ! РХМЗ ШАЉЕ ХИТНА СМС УПОЗОРЕЊА Још хладније са још више снега, ево у којим деловима Србије је НАЈКРИТИЧНИЈЕ
зима

(ВИДЕО) УПАЉЕН ЦРВЕНИ МЕТЕОАЛАРМ! РХМЗ ШАЉЕ ХИТНА СМС УПОЗОРЕЊА Још хладније са још више снега, ево у којим деловима Србије је НАЈКРИТИЧНИЈЕ

03.10.2025. 08:46 09:30
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) БОГОВИ ПОСЛАЛИ СНЕГ Снимак Олимпа у белом руху на почетку јесени обишао свет
sneg

(ВИДЕО) БОГОВИ ПОСЛАЛИ СНЕГ Снимак Олимпа у белом руху на почетку јесени обишао свет

02.10.2025. 13:03 13:10
Волим
0
Коментар
0
Сачувај