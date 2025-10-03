ДА МУ ВРЕМЕ НИЈЕ – НИЈЕ! Шта снег у октобру предсказује, знали су наши наши стари – погледајте
Снег је у Србију стигао много раније него прошле године, и то десетак дана након званичног почетка јесени. Температурни ролекостер поштено нас је изненадио, па смо преко ноћи из кратких рукава били принуђени да ускочимо у топле јакне и капуте. Где нестаде михољско лето?
Невероватни призори стижу из различитих крајева земље. Октобар само што је почео, а многи делови Србије већ су се забелели, као да сутра почиње скијашка сезона. Копаоник је добио први снежни покривач ове зиме, односно јесени, пахуље су украсиле и Златар, Стару планину, Голију... Негде је снег већ нападао до пола метра и заједно са температурама испод нуле потпуно паралисао саобраћај. А до јуче смо се сликали у купаћим костимима поред мора...
Рекордне снежне падавине после 50 година, читамо у новинама и на порталима. Неочекиване вести на почетку јесени, мора се признати. Нису се зачудили само метеоролози, који објашњавају да бели покривач на планинама у октобру није неуобичајена појава, мада подсећају и да је прошле године стигао касније, у другој декади новембра.
Када нас задесе овакве временске (не)прилике, често посежемо за народним веровањима и покушавамо да одгонетнемо шта значи када снег падне кад му време није... Ако се укаже у априлу, на пример на Благовести, када пахуље прекрију расцветале трешње и кајсије, природа опомиње људе да припазе на своје понашање и саветује им да разреше дилеме које их дуго муче.
Но, пролеће је другачије – то је буђење природе, поновно рађање, нови почетак, општа ренесанса. Јесен је друга прича, она доноси зрелост, завршетке, период мировања, припреме за хладне дане. С њом стижу и неке друге боје, али бела није у тој палети. Ипак, последњих година, због климатских промена и осталих глобалних проблема, и пролеће и јесен трају толико кратко да готово и немамо времена за уживање у златним крошњама и опалом лишћу које крцка под нашим ногама.
Шта значи када снег падне у октобру
Према фолклорним тумачењима и народним предсказањима, октобар може бити индикатор предстојеће зиме. Ако нас у овом месецу изненади снег, то значи да ће она обиловати падавинама. С друге стране, ако Михољдан (12. октобар) буде сунчан, зима пред нама вероватно ће бити дуга и хладна.
Постоји и изрека „колико магле у октобру, толико снега у фебруару”. Али овог октобра смо видели више снега него у фебруару...
Верује се да снежни октобар значи ранији долазак пролећа. Другим речима, што раније зима почне, раније ће и отићи. Народ каже и да „снег што падне без гласа носи речи које још нису стигле”. У преводу – нешто ће се десити, јер је стигао ненајављен.
Када бисмо бацили поглед на метео податке из претходних деценија, дошли бисмо до закључка да се поједина веровања некад и обистине.